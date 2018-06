“Ciao a tutti, ciao ragazzi di San Luca, volevo mandarvi un grandissimo

abbraccio e volevo dirvi di stare vicini allo sport perché lo sport regala

grandi emozioni, lo sport fa crescere, lo sport rende liberi e lo sport fa

diventare veri uomini. Quindi viva lo sport, viva il calcio e viva i ragazzi

di San Luca! Un abbraccio grande da Gigi Buffon”. Lo ha dichiarato Gigi

Buffon, campione del mondo nel 2006 con la nostra nazionale, oggi in un video (https://youtu.be/jVtDQn1qhhg) realizzato in occasione

della consegna da parte di Klaus Davi di un omaggio di 4 palloni firmati dal

grande portiere per i ragazzi della squadra dell’ASD San Luca.