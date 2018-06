di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi – “Avremmo sperato e voluto che questo momento non arrivasse mai, ma nelle leggi dello sport è scritto pure questo. È impossibile trovare le parole giuste per descrivere i sentimenti che ci legano ad Antonio e pertanto con queste poche righe vogliamo semplicemente augurargli il meglio per una carriera sportiva e personale che sarà senza dubbio di grandi successi.

Abbiamo trascorso insieme sei anni magnifici ed indimenticabili che mai niente e nessuno potrà cancellare. Ad maiora Mister!!”. Col tratto di poche righe dal contenuto inequivocabile, benché emotivamente carico, la Pallavolo Jolly Cinquefrondi sancisce così l’addio dal coach reggino Antonio Polimeni per ben 6 stagioni alla guida della società pallavolistica cinquefrondese. Stagioni il cui bilancio è assolutamente positivo atteso che proprio sotto la sua guida la società ha inanellato la migliore serie di successi sportivi arrivando a sfiorare – seppur con alterne vicende – ma per ben due anni consecutivi, l’approdo in serie A2.

Anni in cui l’allenatore reggino ha sapientemente forgiato giovani atleti e rodati campioni che passati dal taraflex del PalaBonini, anche grazie al suo metodico impegno, hanno potuto incrementare il bagaglio professionale ed umano lanciandosi, talvolta, verso palcoscenici pallavolistici più prestigiosi con gambe e maturità certamente più robuste. Ma anche Polimeni ha non ha voluto essere da meno regalando il suo lungo amarcord a tifosi, atleti e società dimostrando gratitudine verso un ambiente sano che lo ha accolto a braccia aperte.

“Oggi prima di tutto, voglio dire grazie a tutta Cinquefrondi. Non solo ai dirigenti, non solo allo staff tecnico, ai giocatori o ai tifosi, ma a tutti voi. È stata un’esperienza a dir poco fantastica. Grazie. Siete stati fondamentali nella mia crescita e nella mia vita” ha esordito, ricordando gli anni che lo hanno visto protagonista a Cinquefrondi e concludendo con un messaggio che è stato l’occasione per fare una sintesi di riconoscenza per quanto fatto: “Magari non mi avete mai dato l’opportunità fare la serie A ma mi avete regalato la possibilità di vincere nella vita migliorandomi in primis come uomo. In assoluto la vittoria più importante. Mi avete dato tanto: il presidente, i dirigenti, i giocatori, i tifosi, tutti. Ma io ho pagato sempre e comunque perché ho dato sempre tutto quello che avevo. Comprese le lacrime. Semplicemente GRAZIE!”