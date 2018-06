di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi – Dopo l’annuncio della partenza dell’allenatore reggino Antonio Polimeni che ha colto tutti un po’ di sorpresa l’amministrazione comunale guidata da Michele Conia ha predisposto una comunicazione inoltrata allo stesso coach ed alla società sportiva Jolly per il conferimento all’apprezzato tecnico la cittadinanza onoraria per meriti sportivi ed umani. Un servizio che l’allenatore Polimeni ha saputo interpretare valicando i confini stessi del movimento pallavolistico per radicarsi tra le affettività quotidiane della comunità cinquefrondese facendolo apprezzare anche per le sue qualità umane. Doti grazie alle quali la governance cittadina ha inteso “suggellare questo legame in una circostanza pubblica in modo da dare riconoscimento indelebile di un magnifico rapporto tra Cinquefrondi e mister Polimeni” riporta testualmente la missiva. A breve, dunque, la predisposizione delle opportune iniziative, in sinergia con la dirigenza della Jolly, per conferire al coach Polimeni la prestigiosa onorificenza.