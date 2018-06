«Apprendo dai mezzi di informazione che a seguito del mio intervento sul mancato pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti presso le sedi del Mibact il direttore generale di Calabria Lavoro, Giovanni Forciniti, interviene a sua volta per rassicurare sul fatto che i mandati di pagamento siano stati portati in banca proprio nella giornata di ieri. La cosa non può fare che piacere, anche se duole constatare, come Forciniti conferma, che per essere pagati dall’ente da lui diretto occorrano tre mesi almeno. E forse euforico per un ritardo solo ai suoi occhi tutto sommato contenuto, il dg ironizza sul fatto che se avessi assunto informazioni avrei evitato di passare per disinformato. Al riguardo, mi limito a far presente ciò che Forciniti, forse per carità di patria, stranamente non dice: sul tema ho presentato un’interpellanza al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, depositandola presso i competenti uffici del Consiglio regionale in data 18 Giugno 2018, con protocollo n. 27446. Dunque, molto prima della data da lui scelta per recarsi in banca carico di mandati di pagamento. Credo sia evidente che in una Regione in cui per liquidare sacrosante indennità siano necessari tre o più mesi, qualcosa funzioni invece egregiamente: le linee telefoniche tra la Giunta regionale e Calabria Lavoro».