“Nella giornata di ieri è stata scritta un’importante pagina per la storia

della sanità calabrese. Ma come tante altre cose, in questa regione, i

risultati si raggiungono solo a metà”. Inizia così la nota del *SEGRETARIO

GENERALE DELL’UST MAGNA GRAECIA, FRANCESCO MINGRONE*,

all’indomani dell’inaugurazione del centro di radioterapia di Crotone. “Mentre sì dà concretezza ad una realtà all’avanguardia pensata per frenare l’esodo sanitario della nostra

regione – *ha dichiarato Mingrone* – il commissario straordinario per il

Piano di Rientro, Massimo Scura, ne impedisce il decollo definitivo non

fornendo le risposte dovute per quanto riguarda l’acquisto di prestazioni

di Apa e Pas e senza dare nessuna indicazione circa l’acquisto di

prestazioni di Radioterapia. Eppure è del tutto evidente che quanto

costruito da Massimo Marelli è un’eccellenza che può dare tanto alla

Calabria. Spetta, dunque, alla deputazione calabrese scendere in campo e

mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. In particolare il

Movimento Cinque Stelle deve dare prova di essere quella novità capace di

assumere scelte diverse da quelle assunte, per tanti anni, dalla vecchia

politica. Come *Cisl* e come dirigente della stessa auspico che, al più

presto, venga revocato l’incarico al commissario Scura in modo che il nuovo

management che, speriamo venga presto indicato, dia risposte certe e

concrete e, soprattutto, utili alla crescita e allo sviluppo della nostra

terra”.