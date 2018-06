Riceviamo e pubblichiamo:

In merito all’articolo pubblicato da ApprodoNews, in data 21 giugno 2018, nel quale si paventava una mia eventuale adesione a Fratelli d’Italia, dichiaro di non aver mai rilasciato nessuna dichiarazione, per cui la libera interpretazione del giornalista è priva di ogni fondamento.

Consigliere comunale di Taurianova, Cettina Nicolosi