TAURIANOVA – In un’intervista, in esclusiva per il nostro giornale online, arriva la durissima denuncia del doping nelle palestre. A puntare il dito contro questo fenomeno, che tocca anche alcune palestre della piana di Gioia Tauro, è Antonino Sergi, per 15 anni agonista body builder, coinvolto anche lui nel tunnel degli stimolanti sintetici, ai tempi delle sue gare nazionali di culturismo, ma rigeneratosi spiritualmente e materialmente, dopo aver capito di sbagliare, è divenuto uno dei più feroci nemici del doping nelle palestre avviando tante campagne di sesibilizzazioni contro i farmaci illegali nel mondo del body building, fondando un’associazione ad hoc che presiede: la “Cse-Natural Body” che si prefigge di combattere il doping in tutte le sue forme.