Il prossimo 25 giugno, con una sobria cerimonia militare a carattere interno, presso la caserma “Soveria Mannelli” – sede del Comando Provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza –verrà celebrato il 244° anniversario di fondazione del Corpo.

L’evento sarà preceduto dalla cerimonia dell’alzabandiera e dalla deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti del Corpo sito nel cortile interno alla struttura.

All’evento, al quale presenzierà il Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Fabio Contini, parteciperà una folta rappresentanza di militari in forza a Reparti alla sede di Catanzaro, di delegati dell’Organo di Rappresentanza Militare edella Sezione ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Catanzaro.

Successivamente, nella Cappella sita all’interno della Caserma, il Capo Servizio Assistenza Spirituale, Don Ignazio Iacone, celebrerà una Santa Messa in commemorazione dei caduti in servizio, alla quale parteciperà, oltre al Comandante Regionale, una rappresentanza di appartenenti al Corpo ed alcuni loro familiari.

Nel corso della Cerimonia militare, il Generale Contini rivolgerà un saluto ai presenti nonché un sentito ringraziamento a tutti i finanzieri della Calabria che giornalmente si adoperano per la tutela della legalità e la salvaguardia dell’economia sana e che, con impegno e dedizione che da sempre ne contraddistinguono l’operato, nel corso degli ultimi 17 mesi, con professionalità ed altissimo senso di attaccamento alla patria ed all’istituzione di appartenenza, hanno permesso di ottenere risultati di assoluto rilievo nell’ambito di tre obiettivi strategici, riguardanti, rispettivamente, il contrasto:

all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali;

agli illeciti in materia di spesa pubblica;

alla criminalità economico-finanziaria,

al quale, se ne aggiunge uno di natura “strutturale”, corrispondente alle funzioni stabilmente affidate alla Guardia di Finanza quale organo di polizia giudiziaria a competenza generale ed alla sua appartenenza al sistema della sicurezza.

Scoperti 247 evasori totali ed accertata una base imponibile di oltre 1,1 miliardi di euro ;

Caccia ai corrotti e corruttori: denunciati oltre 300 pubblici ufficiali, arrestate 45 persone ed accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per 3,5 milioni di euro . Appalti “truccati” per 218 milioni di euro .

Ammontano a 708 milioni di euro il valore dei beni sequestrati e 540 milioni di euro quelli confiscati alla criminalità organizzata.

4,3 tonnellate di stupefacenti sequestrati ai narcotrafficanti.

Tutti i numeri dell’ultimo anno e mezzo di attività delle Fiamme Gialle in Calabria:

1° obiettivo strategico

CONTRASTO ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

In tale ambito rientrano le investigazioni rivolte a tutte le tipologie di reati fiscali ed economico-finanziari.

Numerosi gli interventi sia di iniziativa che su delega dell’Autorità Giudiziaria.

Contro l’evasione e le frodi fiscali sono state condotte 834 tra verifiche e controlli fiscali che hanno portato a constatare una base imponibile sottratta a tassazione pari ad € 1.149.005.882 a cui corrisponde un’imposta sui redditi evasa pari ad € 331.798.151 nonché IVA e ritenute fiscali per complessivi €178.342.707 .

che hanno portato a constatare una base imponibile sottratta a tassazione pari ad a cui corrisponde un’imposta sui redditi evasa pari ad nonché IVA e ritenute fiscali per complessivi . In materia di fiscalità internazionale constatata una base imponibile per oltre 468 milioni di euro .

. Scoperti 247 evasori totalia fronte dei quali è stato constatato un’imponibile dioltre 690milioni di euro ed IVA pari a 60,3 milioni di euro.

Denunciati511 soggetti per reati fiscali di cui23tratti in arresto.

In materia di frodi all’IVA, constatata una maggiore imposta di circa 98 milioni di euro ;

; Significativi i risultati ottenuti nel settore del “sommerso da lavoro”: scoperti 756 tra “lavoratori in nero e/o irregolari” e denunciati 294 datori di lavoro per utilizzo di manodopera irregolare.

Al fine di garantire all’Erario la rivalsa per il recupero delle somme evase, sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per complessivi 35 milioni di euro e proposti per la cautela cespiti per un valore complessivo pari a 246 milioni di euro.

In materia di accise sono stati eseguiti 115 interventi che hanno portato a constatare 8,3 milioni di euro di tributi evasi,ad accertare il consumo in frode di circa 15 milioni di chilogrammi di prodotti energetici nonché a sequestrare prodotti per 12 tonnellate .

che hanno portato a constatare di tributi evasi,ad accertare il consumo in frode di circa di prodotti energetici nonché a sequestrare prodotti per . Nella lotta al gioco ed alle scommesse illegali, sono state riscontrate 162 violazioni e verbalizzati 604 Sequestrati 1.074 punti clandestini di raccolta scommesse e 1.143 apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. Constatato un imponibile UNICA per oltre 815 milioni di euro ed un’imposta UNICA evasa per 40,7 milioni di euro.

sono state riscontrate violazioni e verbalizzati Sequestrati di raccolta scommesse e apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. Constatato un imponibile UNICA per oltre ed un’imposta UNICA evasa per Sono 329 le attività eseguite su delega dell’Autorità Giudiziaria nel settore della tutela delle entrate e 128le persone denunciate.

2° obiettivo strategico

CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Tale comparto ha interessato la prevenzione e la repressione delle frodi nella percezione dei flussi di finanziamento a valere sui bilanci nazionali e dell’Unione Europea.

Si tratta di erogazioni pubbliche molto consistenti che vengono messe a disposizione della collettività sia per sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale, sia per assicurare copertura sanitaria e previdenziale ai cittadini, ai lavoratori e alle fasce deboli della società.

Scoperti casi di illegittima percezione e richiesta di finanziamenti (pubblici, comunitari e nazionali) per complessivi 26 milioni di euro a fronte dei quali sono state 725lepersone denunciate.

Eseguiti provvedimenti cautelari reali per 6,2 milioni di euro edavanzate proposte di sequestro per ulteriori 13,8 milioni di euro.

Individuati appalti pubblici irregolari per 218 milioni di euro e segnalati all’A.G. 217 persone, 40 delle quali in stato di arresto. In tale contesto si segnalano provvedimenti cautelari reali per 240 milioni di euro e proposte di sequestro all’Autorità Giudiziaria per 225 milioni di euro.

irregolari per e segnalati all’A.G. persone, delle quali in stato di arresto. In tale contesto si segnalano provvedimenti cautelari reali per e proposte di sequestro all’Autorità Giudiziaria per In materia di spesa sanitaria accertata una frode di oltre 10,3 milioni di euro.

Sono state individuate truffe nel settore previdenziale per 24,3 milioni di euro, a fronte delle quali sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria oltre 300 persone.

a fronte delle quali sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria oltre persone. Rilevanti i risultati raggiunti a contrasto della corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione.Arrestati 45 responsabili a fronte di 610 persone segnalate all’Autorità Giudiziaria.Sono 301 i Pubblici Ufficiali coinvolti . Accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per un totale di 3,5 milioni di euro.

responsabili a fronte di persone segnalate all’Autorità Giudiziaria.Sono . Accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per un totale di Quale principale referente della Corte dei Conti, il Corpo ha segnalato, per connesse ipotesi di responsabilità, 534 persone per aver cagionato un dannoerarialeallo Stato per oltre 276 milioni di Euro.

persone per aver cagionato un per oltre In materia di prestazioni sociali agevolate sono stati effettuati circa 500 interventi all’esito dei quali sono state segnalati all’Autorità Giudiziaria 622 soggetti responsabili di una frode complessiva pari a 1,6 milioni di euro .

all’esito dei quali sono state segnalati all’Autorità Giudiziaria responsabili di una frode complessiva pari a . In ambito sanitario, quindi pagamento del Ticket, i circa 000 controlli effettuati, nell’ambito dei quali sono emerse irregolarità nel 90% dei casi, hanno permesso di accertare una frode complessiva di circa 400 mila euro.

3° Obiettivo

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Tale obiettivo è finalizzato a prevenire e contrastare ogni forma d’infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e nel sistema finanziario del Paese, mediante investigazioni tese a ricercare i canali utilizzati per il riciclaggio e il reimpiego dei proventi di reato nonché ad individuare e sequestrare i patrimoni illecitamente accumulati.

Sono stati effettuati 179accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati ed indiziati di appartenente ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 202 soggetti.

708 milioni di euro i sequestrati effettuati e 540 milioni di euro i valori confiscati su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Proposti all’A.G. ulteriori sequestri di beni per 625 milioni di euro.

Nei confronti di soggetti connotati da elevata pericolosità economico-finanziaria sono stati eseguiti 46 accertamenti patrimoniali che hanno consentito di cautelare (tra sequestri e confische) beni per complessivi 310 milioni di euro nonché di proporre all’A.G. ulteriori provvedimenti per 238 milioni di euro .

accertamenti patrimoniali che hanno consentito di cautelare (tra sequestri e confische) beni per complessivi nonché di proporre all’A.G. ulteriori provvedimenti per . In materia di riciclaggio denunciate all’Autorità Giudiziaria 48 persone di cui 21 tratte in arresto ed è stato accertato un reimpiego di denaro “sporco” per oltre 38 milioni di euro . Sequestrati beni per 13 milioni di euro ed avanzate proposte cautelari reali all’A.G. per ulteriori 31,7 milioni di euro .

denunciate all’Autorità Giudiziaria di cui tratte in arresto ed è stato accertato un reimpiego di denaro “sporco” per oltre . Sequestrati beni per ed avanzate proposte cautelari reali all’A.G. per ulteriori . Denunciate 15 persone per il reato di autoriciclaggio su una somma totale di 11 milioni di euro, eseguiti sequestri per 11,5 milioni di euro ed avanzate proposte cautelari per ulteriori 3,3 milioni di euro .

persone per il reato di su una somma totale di eseguiti sequestri per ed avanzate proposte cautelari per ulteriori . Sul versante dell’ usura denunciate 32 persone, di cui 6in stato di arresto, ed avanzate proposte di sequestro per 25 milioni di euro .

denunciate persone, di cui ed avanzate proposte di sequestro per . Rilevanti sono anche le attività d’indagine svolte nel settore dei reati societari nell’ambito del quale sono stati denunciati 58 responsabili, sequestrati beni per 9 milioni di euro e proposti per la cautelabeni per ulteriori 3,5 milioni di euro .

sequestrati beni per e proposti per la cautelabeni per ulteriori . In materia di reati fallimentari, a tutela della trasparenza e della legalità del sistema economico ed imprenditoriale, 253 sono le persone denunciate per tali reati, 17 quelletratte in arresto. Accertate distrazioni per 161,6 milioni di euro, eseguiti sequestri per oltre 16,6 milioni di euroed avanzateproposte cautelari reali per ulteriori40 milioni di euro.

Un’attenzione specifica è stata rivolta alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo.

Si tratta di attività eseguite nel quadro del controllo economico del territorio e che si affiancano a quelle ordinariamente svolte, quali gli approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette riconducibili allo specifico fenomeno e l’esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio e antiterrorismo, come ad esempio i cd. Money Transfer.

In tale ambito sono stati eseguiti 254 controlliall’esito dei quali sono state denunciate 19 persone, di cui 2 in stato di arresto, accertate numerose violazioni penali ed amministrative nonché sequestrate disponibilità finanziarie per 68,4 milioni di euro.

Obiettivo Strutturale

Attività del Comparto Aeronavale ed il contrasto ai traffici illeciti.

Il dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza del Comando Regionale Calabria ha effettuato durante tutto il 2017 ed i primi 5 mesi del 2018 una costante azione di sorveglianza e controllo delle frontiere comunitarie marittime finalizzata ad intercettare e reprimere ogni genere di traffico illecito diretto verso gli oltre 700 km di litorale calabrese.

Sono state effettuate complessivamente 264missioni aere per un totale di 373 ore di volo, mentre dai mezzi navali sono state intraprese 1.434 missioni pari a 10.354 ore di moto.

Nel corso delle citate missioni, tra l’altro, sono state condotte numerose attività nel comparto:

degli stupefacenti : i mezzi aerei hanno permesso di individuare 7 piantagioni di marijuana; dell’immigrazione clandestina :gli equipaggi navali, a fronte di 73eventi migratori, hannosoccorso di 342migranti, arrestato56 scafisti e sequestrato 25 natanti.

In materia di stupefacenti i Reparti della Calabria hanno conseguito eclatanti risultati arrivando ad eseguire circa700 interventi nell’ambito dei quali sono stati segnalati all’A.G. 424responsabili, di cui 158 tratti in arresto.

Circa 4,3 tonnellate tra cocaina e marijuana sottoposti a sequestro.

Sono 123 gli interventi effettuati in materia di tutela ambientale che hanno permesso di segnalare 153 responsabilinonché di sequestrare aree demaniali adibite a discariche abusive per 68 mila metri quadrati e 335 tonnellate di rifiuti pericolosi.

gli interventi effettuati in materia di tutela ambientale che hanno permesso di segnalare responsabilinonché di sequestrare aree demaniali adibite a discariche abusive per e di rifiuti pericolosi. In materia di contraffazione, sicurezza prodotti e del Made in Italy sono stati condotti 426 interventi a seguito dei quali sono stati segnalati 331 responsabili e sequestrati circa 16 milioni di oggetti.

Sono, infine,108 tonnellate i sequestri effettuati nel settore delle frodi Agroalimentari.