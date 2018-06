“Sono certo che la delibera della Giunta regionale con la quale l’esecutivo ha delineato

gli indirizzi strategici per il SUS (Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile) Calabria

e che determina gli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita di Corigliano-Rossano,

verrà opportunamente integrata, ben conoscendo l’impegno e la grande attenzione che

il presidente Oliverio ha dimostrato per il compimento del percorso istituzionale

che ha portato alla nascita della terza città della Calabria. La fusione, infatti,

è una sfida che, per dirsi davvero efficace, ha bisogno del supporto rappresentato

dalle risorse regionali: sono convinto che la Regione non lascerà la nuova unità

comunità priva di quei finanziamenti e di quegli investimenti che soli possono garantire

la concreta realizzazione di un progetto ambizioso e foriero di ricadute positive

per tutta l’area ionica e per la Calabria intera”. È quanto dichiara il consigliere

regionale, il quale così prosegue Bevacqua: “Stando alla richiesta inoltrata, nei

giorni scorsi, dal Sub Commissario, Viceprefetto Vicario di Cosenza Emanuela Greco

al presidente della Regione, la diversa classificazione di Area Urbana, assegnata

a Corigliano-Rossano, rispetto a quella di Città, modificherebbe in modo sostanziale,

e in negativo, l’attribuzione delle risorse. Ritengo non sia questa la volontà dell’esecutivo

regionale”. “Sono certo, pertanto, _ conclude Bevacqua – che nei prossimi giorni

il presidente Oliverio chiarirà le perplessità manifestate dal sub commissario e

sgombrerà il campo da dubbi e possibili strumentalizzazioni politiche che già si

affacciano all’orizzonte e che davvero non servono alla comunità interessata e ai

cittadini che hanno puntato con coraggio e determinazione sul futuro”.