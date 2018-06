Un fronte aperto, anzi apertissimo, ma sul quale Coldiretti non molla, quello sul

prezzo del grano alla produzione dove giungono pessime notizie Puntualmente in Calabria

ed in particolare nel crotonese nel periodo della trebbiatura del grano – riferisce

Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – scatta la speculazione sul prezzo.

In questi giorni di raccolta il grano viene ritirato al prezzo di circa 18,00 euro

al quintale, nettamente al di sotto dei costi di produzione. La superficie a grano

in Calabria è di circa 40.000 ettari, prevalentemente grano duro, con una produzione

di circa un milione e cinquecentomila quintali e viene venduto prevalentemente in

Puglia. Siamo certi – riferisce – che l’arrivo al porto di Bari nei giorni scorsi

di navi con grano canadese, che come è ormai accertato contiene pericolosi residui

di “glifosate”al prezzo di circa 13 euro al quintale ed in queste ore anche navi

dal Kazakistan e Australia rappresentano una vera azione di dumping organizzata dagli

speculatori, oltretutto con grano vecchio, che affamano gli agricoltori ed ingannano

i cittadini-consumatori. E’ necessario – continua -intensificare i controlli ai

porti ed ai magazzini di stoccaggio sul rispetto dei residui fitosanitari e sulla

tracciabilità obbligatoria per garantire la corretta indicazione dell’origine del

grano nella pasta. Chiediamo – è la precisa richiesta – uno sforzo alle Istituzioni

e in particolare alle forze dell’ordine di verificare nella compravendita del grano

il rispetto dell’art. 62 del Decreto Legislativo n°1 del 2012 che obbliga i contratti

scritti ed un prezzo mai al di sotto dei costi di produzione che mediamente in Italia

è di circa 28,5 euro al quintale. Sarebbe importante – conclude – se per spezzare

questo circuito diabolico, e mantenere la filiera produttiva, panifici quando acquistano

la farina, peraltro a caro prezzo, chiedessero l’origine del grano. Sono convinto

che i consumatori apprezzerebbero di più il prodotto alimentare.