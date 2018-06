Il solito vittimismo,perseguito ormai all’infinito,dal nostro primo cittadino,non

riuscirà a cancellare il fallimento di questa compagine amministrativa.Dopo tre

anni di nulla,caratterizzata solo da “arrusti e mangia”,tentano l’imbroglio

di portare il modello Cinquefrondi fuori dai nostri confini.Ma,quale modello?Quello

che per aggiustare pochi organi illuminanti bisogna aspettare oltre 15 mesi,quello

che con una variazione di bilancio sposta la somma di quasi 15 mila € dal capitolo

degli oneri di urbanizzazione (capitolo che serve per la manutenzione delle nostre

strade “sdarrupate”),a quello che gli consente di fare le feste.?Oppure si riferisce

a quel modello mediante il quale ha abbandonato completamente la manutenzione delle

strade di campagna?O illustra come,nonostante una nostra richiesta dell’ormai luglio

2017,non si è riusciti a portare in consiglio la elezione del garante per i disabili?

Come modello collaudato,potrebbe anche spiegare come,dopo un incontro della commissione

toponomastica di ottobre 2017,ancora non si concretizza nulla?Certo,potrebbe spiegare

la farsa delle sue dimissioni e la vergognosa “cacciata”dal consiglio comunale,dell’avvocato

Romina Sorbara,alla quale,con le alchimie che ben conosce,gli ha impedito di occupare

in consiglio,quel ruolo che il popolo le aveva assegnato.Potrebbe ancora spiegare

come a circa metà legislatura,il paese e’stato paralizzato intanto che lui operasse

la sua “quadra”Non basta pavoneggiarsi e fare incetta di selfie,se si pavimenta

una strada,.Avremo modo fra pochi giorni,di far capire alla gente che “fare il

regolamento per la raccolta della legna secca o quello per la raccolta degli asparagi,non

è rivoluzionario.