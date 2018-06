RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Oggi i giornali titolano: “TUTTI CONTRO CONIA”. Il titolo è vero, ma monco,

quello corretto doveva essere “TUTTI I POTERI FORTI IN MODO TRASVERSALE

CONTRO CONIA”.

Michele ha con sé noi, tutti noi!

Ha la gente che lo ama e che lo ha eletto, ha le tante persone deboli che

ha sempre aiutato, ha la gente che non accetta gli INCIUCI ed è nauseata di

chi non potendolo combattere con le armi della politica lo fa con gli

“inciuci”, il “trasformismo” e con il tentativo di impedire il reale

cambiamento di Cinquefrondi e forse di tutta la regione.

Vogliono impedire a Michele ed alla Sua Squadra di lavorare. Vogliono

togliere la serenità a lui ed alla sua famiglia, VOGLIONO ACCERCHIARLO!

Michele ha deciso di stare in silenzio per non fomentare ulteriore odio e

perché non vuole distogliere la sua attenzione dalle questioni da risolvere

per la nostra cittadina e noi rispetteremo la sua scelta e non cadremo

nelle provocazioni, ma si sappia Michele NON È SOLO e Michele ha la

moltitudine e le persone libere al suo fianco.

Vai avanti Michele e noi saremo, come sempre, con te!