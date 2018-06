Oltre ai servizi ordinari per le innumerevoli manifestazioni connesse al Festival

Trame, negli ultimi giorni la Polizia Locale è stata impegnata in numerose attività

d’istituto che hanno visto in azione gli operatori del nucleo di polizia stradale

e dei nuclei specialistici.

Sul fronte della Polizia Stradale sono state accertate con la strumentazione elettronica

in uso circa 40 infrazioni in materia di eccesso di velocità e mancato uso dei sistemi

di ritenuta; 5 verbali sono stati comminati per occupazione abusiva di suolo pubblico

ad altrettanti esercenti il commercio sul suolo pubblico.

I nuclei di Polizia Giudiziaria,Edilizia ed Ambiente, all’esito di attività info

investigative, hanno complessivamente denunciato sei soggetti per lavori edili abusivi,

occupazioni abusive di alloggi popolari di proprietà ATERP e false dichiarazioni

finalizzate all’accesso a prestazioni socio assistenziali erogati dall’Ente.

Uno dei sei soggetti deferiti è una una minore di etnia Rom, per la quale procede

la competente Procura presso il Tribunale dei minori di Catanzaro.

Nell’ambito dell’attività di Polizia Edilizia, in una frazione del comune, è stato

altresì sequestrato un muro di contenimento in cemento armato di circa 70 mt lineari,

con altezza varia sino a metri 3, in quanto realizzato senza i titoli autorizzativi

e senza il preventivo deposito del progetto al competente servizio di edilizia asismica.

Sono inoltre continuate le ispezioni del nucleo di Polizia Commerciale ed Amministrativa,

di concerto con il competente servizio veterinario dell’ASP, delle pescherie cittadine

In una di esse, sita all’interno dei locali di un supermercato, è stata accertata

la cattiva conservazione di una rilevante partita di pesce azzurro, che è risultata

infestata da parassiti.

Unitamente al servizio veterinario si è proceduto all’immediato sequestro del prodotto

per ulteriori accertamenti finalizzati alle contestazioni delle sanzioni previste

dalla normativa vigente a tutela della corretta conservazione del pescato e per estromettere,

a tutela della salute pubblica, l’alimento dalla filiera commerciale.