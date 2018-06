Oggi pomeriggio dalle ore 18 presso la struttura sportiva Reggio Village

(Viale Messina ex campi Hinterreggio)

l’Asc premierà le squadre vincitrici

Saranno presenti e interverranno il consigliere regionale Giovanni Nucera,

il garante per l’infanzia Antonio Marziale, per la Città Metropolitana

Demetrio Marino e Giovanni Latella consigliere comunale delegato allo

sport.

Numeri eccezionali per l’annata sportiva 2017/2018 -250 squadre – 5000

bambini partecipanti – 9 campionati – numeri che ci portano ad essere il

comitato più grande d’Italia per i campionati di calcio giovanile, ma il

riconoscimento che ci gratifica di più è essere l’unico ente di promozione

ad aver avuto il patrocinio dal Garante per l’adolescenza è l’infanzia

della Regione Calabria, quindi un grazie particolare al Dott.Antonio

Marziale che oggi sarà presente