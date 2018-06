Si è tenuto ieri nei locali del Centro sociale il Consiglio comunale di Cariati, il primo dopo le elezioni amministrative del 10 giugno scorso. L’Assise ha eletto il proprio Presidente​, che sarà Antonio Arcuri​. «Ringrazio i consiglieri per aver scelto il mio nome – ha detto il neo eletto – . Il mio augurio è che ognuno riesca a dare il massimo per lasciare traccia indelebile di un buon operato. A tutti auguro buon lavoro».

Nel corso del consiglio, sono stati eletti anche i componenti della Commissione elettorale: Giampasquale Nigro Imperiale​, Luigi Forciniti ​e Alda Montesanto ​i titolari, Maria Elena Ciccopiedi​, Antonio Arcuri ​e Maria Crescente ​i supplenti. «Siamo pronti a partire subito e a lavorare intensamente, come nostra abitudine – ha detto la sindaca Filomena Greco nel suo intervento, fatto dopo il giuramento di rito – . Voglio sottolineare che andremo avanti come un treno, sono tante le cose da fare. Non ci lasceremo trasportare da infruttuose polemiche o attacchi inconsistenti. Non c’è più tempo per questo genere di cose. Ora bisogna agire e bisogna farlo con concentrazione. Come amministrazione, abbiamo le idee chiare. Abbiamo maturato già due anni di esperienza. Siamo perfino più pronti di prima a governare».

E poi ha concluso: «Cariati può essere un paese all’avanguardia. Lo diciamo da tempo, ma poi c’è sempre qualcuno che cerca di frenare il rilancio. Adesso non lo permetteremo più. E se ad agire saremo tutti insieme, in modo costruttivo, ciascuno nel proprio ruolo, ne trarrà un sicuro beneficio tutto il paese. Ma da parte nostra c’è una sola strada: portare a termine il programma e dare una speranza nuova al paese, come i cittadini ci hanno chiesto».