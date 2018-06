Si sono lasciati prendere un po’ troppo dall’entusiasmo. Ieri

pomeriggio volevano festeggiare, brindando, l’addio al celibato del

loro amico sul volo Jet2, da Birmingham a Ibiza in Spagna. Famiglie

con bambini piccoli erano tra i passeggeri del volo, che partiva alle

16:00.La comitiva, ha creato il panico in aereo, dopo che la hostess

si è rifiutata di servire altri alcolici. Si sono messi a urlare, uno

di loro ha addirittura affrontato il personale di bordo, tanto che il

pilota non ha potuto che decidere per l’atterraggio d’emergenza. A

Tolosa in Francia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, i

giovani hanno trovato la polizia ad attenderli. Come risultato della

deviazione di tre ore, i passeggeri che viaggiano nell’altra direzione

hanno dovuto affrontare lunghi ritardi. In un comunicato la compagnia

aerea ha dichiarato: “Il nostro equipaggio aveva già preso la

decisione di interrompere le vendite di alcol sul volo, dopo che a un

membro del gruppo è stato rifiutato l’imbarco per essere ubriaco e

aggressivo.”Nonostante ciò, un certo numero del gruppo, ha continuato

a comportarsi in modo deplorevole e aggressivo una volta sull’aereo,

qualcosa che non può e non sarà tollerato.”Dopo ripetuti

avvertimenti, l’equipaggio ha preso la decisione di deviare l’aereo

nell’interesse del comfort e della sicurezza di tutti”. Un portavoce

ha detto che le persone a bordo dell’aereo hanno elogiato il modo in

cui l’equipaggio ha affrontato il problema. Jet2 ha chiesto limiti

sulla quantità di alcolici che i passeggeri possono bere negli

aeroporti prima di imbarcarsi sui voli. L’amministratore delegato Phil

Ward ha dichiarato: “I compagni di viaggio e le famiglie che viaggiano

per una meritata vacanza non dovrebbero essere sottoposti a questo

comportamento e ora intraprenderemo ulteriori azioni a sostegno

dell’equipaggio per garantire che i responsabili siano ritenuti

responsabili delle loro azioni.”Questa è la seconda volta che il

comportamento di passeggeri turbolenti, ha causato la deviazione di

uno dei nostri voli in poche settimane, quindi è sufficiente. “Sono

necessarie misure adeguate da parte dell’industria e del governo per

garantire che il nostro equipaggio e i nostri clienti possano volare

in un ambiente sicuro e senza problemi. “Come una compagnia aerea

amica delle famiglie che trasporta milioni di persone in vacanza ogni

anno, chiediamo che vengano intraprese azioni adeguate per proteggere

il nostro equipaggio e i nostri clienti da questo comportamento

spaventoso.” Ora dovranno sborsare 25mila euro a testa per ripagare i

danni alla compagnia aerea.