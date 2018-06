Lo scorso 9 giugno più di 20.000 persone si sono mobilitate per le

strade di Seoul per protestare contro la prassi di spiare sotto le

gonne e nei luoghi pubblici con microcamere. In metropolitana, nei

bagni pubblici, in strada: nella Corea del Sud, si starebbe assistendo

ad una vera e propria esplosione del fenomeno di donne videoriprese di

nascosto usando minuscole telecamere spia prima di finire su siti

pornografici. Da diversi anni questa pratica, chiamata “molka” in

Asia, è un vero problema nel Paese. Le foto pubblicate sui social

network mostrano le porte dei bagni pubblici crivellate di buchi o di

uomini che nascondono telecamere in una borsa o nei loro indumenti.

Secondo Buzzfeed News, alcune donne avrebbero persino iniziato a

coprire i loro volti come precauzione, nel caso in cui le immagini

riprese senza la loro conoscenza sarebbero state pubblicate su

Internet. “Non sono solo foto di sesso, ci sono video di donne che

fanno pipì in bagno, foto di donne in bikini, a casa, che camminano

per strada”, ha detto Chang Dahye, ricercatore presso l’Istituto

coreano di criminologia presso Korean Exposé . Secondo i dati forniti

dall’Agenzia nazionale della Corea di Sorveglianza, nel 2014, quasi 18

casi di “molka” sono stati scoperti quotidianamente. Le vittime

sarebbero per lo più donne. Per quanto riguarda gli autori, se

scoperti, tutt’alpiù vengono condannati a una multa. L’evento del 9

giugno è stato il più grande evento femminile nella storia del

paese. E lo scorso maggio, erano già 12.000 a sfilare per le strade.

Questa ondata di proteste è stata scatenata dall’arresto di una donna

che ha filmato e trasmesso l’immagine di un uomo che posa nudo per un

corso d’arte alla Hongik University di Seoul. A differenza degli

autori della “molka”, questa donna è stata prontamente consegnata

alla giustizia, e l’uomo vittima di questo caso è stato ascoltato

dalla polizia. Il collettivo anonimo “Il Coraggio di essere scomodo”,

all’origine dell’immensa marcia del 9 giugno, ha spiegato in un

comunicato stampa che il trattamento della vittima dell’Università

Hongik ha perfettamente illustrato i problemi affrontati dal vittime

di “molka”: “Il modo in cui il pubblico reagisce a una vittima maschio

o femmina è molto diverso. Mentre un video contro un uomo viene

considerato un crimine, la ripresa di una donna viene considerata al

massimo un porno. Purtroppo, rileva “Giovanni D’Agata, presidente

dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, il fenomeno, noto anche come

upskirt, è ormai globale e merita la massima attenzione da parte

dell’Autorità Giudiziaria che dovrebbe perseguire questi vigliacchi

pseudocriminali non solo per la violazione della privacy delle donne

che ne sono vittima che costituisce un’autonoma fattispecie di reato,

ma anche per la sussistenza degli estremi di quello noto come

“interferenze illecite nelle vita privata”. E’ ormai certo che gli

organi di Polizia Giudiziaria, a partire dalla Polizia Postale,

abbiano gli strumenti e le conoscenze tecniche per scoprire

prontamente gli autori di questi cosiddetti reati “morbosi” ed

assicurarli prontamente alla Giustizia.