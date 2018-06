Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al collegamento con “La Vita in Diretta”, della durata di 15 minuti circa, in programma oggi, alle ore 18.00, dal Piazzale delle Armi del Castello ducale di Corigliano, durante il quale si alterneranno gradevoli esibizioni dal vivo con momenti espositivi e originali attrattive. E’ consigliato vivamente di recarsi presso il Castello già dalle ore 17.00. Durante il collegamento, condotto dal giornalista Giuseppe Di Tommaso ed in onda in diretta su Rai Uno, saranno trasmesse anche alcune immagini e interviste realizzate nel pomeriggio di ieri sia sulla spiaggia di Schiavonea che nel Centro storico cittadino. Il tutto sarà preceduto da un ‘lancio’ dell’iniziativa alle ore 15.20, in diretta da Schiavonea.