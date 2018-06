La tendenza degli ultimi anni non si smentisce: hotel e lidi hanno già numerose prenotazioni e se si hanno delle esigenze particolari, come il volere la stanza vista mare o simili, incomincia a essere complicato trovare la giusta location. Perché accontentarsi? Basta vedere le vacanze da un punto di vista differente: per esempio hai mai pensato di non restare sulla terra ferma, ma noleggiare una barca?

Non immaginarti vacanze né spartane, né scomode: oggi giorno esistono delle barche a Nautal attrezzate e di gran comodità che permettono di vivere il mare con un approccio facile e soddisfacente. Che ne dici di visitare la Sardegna? Prenotare un paio di hotel in posizioni strategiche per scoprire prima le spiagge del nord e poi del sud, potrebbe avere un costo importante in alta stagione. Da aggiungere il costo dell’aereo o traghetto e una macchina con cui muoverti. Tutto questo godendoti sì la Sardegna, ma non riuscendo magari a scoprire dei luoghi incontaminati raggiungibili solo via mare. A questo punto la domanda sorge spontanea? Che ne dici di organizzare la tua vacanza in modo molto più semplice: non prenotare gli hotel e la macchina ma, prenota la tua barca con un click online e, una volta arrivato in Sardegna, prendi la tua imbarcazione a noleggio, salpando in direzione di nuove avventure.

Se la spiaggia che hai scelto come tua meta è troppo affollata, gira la barca a via, cambia destinazione: sicuramente una caletta limitrofa può regalarti una sosta piacevole per il bagno. Ecco la tua vacanza in Sardegna vissuta nella massima libertà e a pieno contatto con il mare, dove potrai apprezzare la natura e la bellezza dei paesaggi.

Che ne dici di un rigenerante tuffo nelle acque cristalline di quest’isola magnifica e un aperitivo sul ponte, mentre godi di tramonti indimenticabili, che porterai come immagini indelebili per tutto l’inverno? Una scelta che fa la differenza. Ovviamente puoi anche buttarti nella mondanità. Attracca con la barca a Porto Cervo, meta dei vip e delle celebrità, giusto per farti un giro nella piazzetta, magari mangiare un gelato e, se proprio sei appassionato di shopping fare qualche acquisto (tenendo presente che non sempre i prezzi sono abbordabili in queste località particolarmente mondane). Diversamente se il tuo spirito è più ruspante, puoi decidere di attraccare la tua barca in qualche piccolo paesino e farti una bella mangiata in un ristorante locale, sorseggiando un fresco vino Aragosta, tipico prodotto sardo.

Il vantaggio della barca è che ogni giorno puoi decidere cosa fare e vivere tante tipologie di vacanze in una sola: dalla modaiola a quella a contatto con la natura, fino a sentirti un marinaio alla scoperta di nuovi orizzonti. Scatta molte foto perché ne avrai da raccontare durante l’inverno.

Adesso tutti a bordo: si salpa!