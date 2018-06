di Teresa Cosmano

Cinquefrondi (RC) – E’ stato ufficializzato ieri, su una gremita piazza della Repubblica, il passaggio del movimento Calabria Tricolore e di conseguenza del gruppo consiliare Uniti per il popolo, tra le fila di Fratelli d’Italia. A spiegare i motivi che hanno portato a questa scelta, il suo presidente Titta Valensise, coadiuvato dal suo “delfino” Marco Cascarano, nonchè leader di Uniti per il popolo, il quale ha approfittato dell’incontro pubblico, per decretare il suo ritorno “attivo” alla politica, anticipando anche la volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali.

«Calabria Tricolore e Uniti per il popolo – ha esordito Valensise – hanno deciso di aderire ufficialmente a Fratelli d’Italia, perchè è l’unico movimento che sta portando avanti la vera politica di destra. Nello sfascio totale in cui le sinistre hanno lasciato l’Italia, l’unica soluzione plausibile è il ritorno della destra, e ad oggi noi siamo l’unica alternativa, dal momento che FdI è un movimento nazionale, sociale e soprattutto popolare. L’unico movimento che ha votato contro l’attuale legge elettorale, che non permette al popolo sovrano di scegliere il proprio candidato minando la libertà di voto. La vera onestà politica la interpreta questa destra, con la quale vogliamo attuare una rivoluzione sociale, non certo facendo disordini in piazza ma eliminando quello che c’è di marcio nella società. E per farlo bisogna partire dai piccoli comuni come Cinquefrondi, dove da tempo è stata cancellata la democrazia. Ad ogni Consiglio comunale si assiste ad un teatrino e l’aula consiliare si è trasformata in una sede ristretta di partito. Uniti per il popolo – ha concluso – è pronto a candidarsi alle prossime elezioni per riconquistare il Comune e ritornare a far crescere Cinquefrondi».

La parola è quindi passata a Marco Cascarano, il quale per prima cosa ha voluto ringraziare, lanciando la prima frecciatina a Conia e company, il numeroso pubblico presente, «nonostante qualche visionario tempo fa abbia detto che Uniti per il popolo non gode più dell’entusiasmo di un tempo». Descrivendo il suo gruppo come una realtà politica ben definita, i cui valori sono quelli della destra, ha poi voluto ringraziare Calabria Tricolore per l’appoggio, sostenendo di vedere in Giorgia Meloni e in Titta Valensise, le figure di riferimento.

«Siamo su piazza della Repubblica – ha quindi continuato, entrando nel vivo del suo discorso – a pochi giorni dall’incontro voluto dal sindaco Conia e dalla sua pseudo maggioranza di dilettanti e incapaci, per sottolineare il loro fallimento, apatia e disastro totale. Forse abbiamo sbagliato a non scendere in piazza prima, per aprire gli occhi dei cittadini sulle loro scelte assurde e poco rispettose della volontà popolare, su coloro i quali hanno organizzato una festa in piazza, dopo aver perso uomini e donne che sono stati fondamentali per la loro vittoria alle elezioni. Quello che l’altro giorno si è verificato in seno al Consiglio comunale – ha sottolineato – non ha precedenti nella storia politica di questa città, è stata uccisa la politica, ferita la democrazia e umiliato il popolo. La maggioranza ci ha impedito di confrontarci sulle elezioni del presidente del Consiglio comunale, peraltro figura non obbligatoria. Per ben due mesi non ci è stato possibile discutere dei veri problemi del paese, perchè per loro la priorità era una figura non prevista dalla legge. Quella del presidente del Consiglio, è una figura di garanzia per tutti e non per una parte, pertanto la scelta deve essere presa di concerto con tutti i gruppi consiliari, ecco perchè abbiamo abbandonato l’aula e non parteciperemo più, se non verranno ripristinate le condizioni di agibilità politica. Non è ammissibile un gruppo che prevarica sugli altri tre. Non si può venire in piazza – ha incalzato – fare lacrime di coccodrillo e poi in Consiglio assumere posizioni di forza, accompagnate da urla e schiamazzi. Addirittura qualcuno ha sostenuto che se alla minoranza non piace la scelta, è libera di percorrere strade diverse da quelle del Consiglio comunale, come la Procura o il Tar. Hanno strozzato il dialogo con le altre forze politiche. Conia è quella stessa persona che veniva a contestarmi in piazza, promettendo che nel caso la sua squadra avesse amministrato, avrebbe realizzato un acquedotto pubblico, ebbene è stato l’unico a cedere alla società privata, firmando con Sorical. La prima sentenza Sorical che il Tribunale di Catanzaro ha emanato a scapito del Comune di Cinquefrondi è stata quella del 2012 e il consumo si riferiva al periodo 2004-2005, allorquando l’assessore al ramo era proprio Conia. Ma hanno fatto credere che il debito fosse il nostro. non c’è cosa peggiore – ha rimbrottato Cascarano – che raccontare bugie in piazza».

Il tiro si è fatto quindi più alto, quando l’ex sindaco, bollando l’attuale primo cittadino e la sua maggioranza come dei «facinorosi rivoluzionari di carta pesta», ha cominciato a bacchettarlo, cominciando con la questione delle dimissioni prima presentate e poi ritirate, sostenendo che lui non ha mai «presentato le dimissioni solo per rendere giustizia ad un piano politico assurdo e per dare equilibrio alla maggioranza. Queste mosse non si fanno per avere qualche poltrona in più per qualche fedele di Rinascita». Un altro punto toccato da Cascarano è stato quello relativo agli immigrati: «la nostra non è una forza xenofoba, abbiamo solo chiesto, legittimamente, come vengono spesi i 250mila euro all’anno per gli immigrati di Cinquefrondi», riservandosi di approfondire sulla questione. Il leader di Uniti per il popolo ha poi chiesto al sindaco, «come mai sostiene che non ha i soldi per sistemare le buche e poi sottrae 15mila euro dal capitolo di spesa delle opere di urbanizzazione, per feste e spettacoli, che peraltro contestava a noi, così come ci è stato contestato il Viale Sandro Pertini. La sera è la via più bella del nostro Comune, e i fatti e la gente dimostrano che non abbiamo sbagliato. Sarà proprio da quel viale, con regole ad hoc, che ricominceremo quando torneremo ad amministrare. Della videosorveglianza nelle scuole ne parlano come fosse opera loro, così come del finanziamento di 400mila per il dissesto idrogeologico. Se non dico la verità abbiate il coraggio di denunciare invece di scrivere sciocchezze su Facebook. Non ho paura delle verifiche. I meriti vanno conquistati e non rivendicare quelli degli altri. Piazza Castello è l’unica opera che si incomincia a vedere dopo 3 anni di amministrazione Conia. Non sappiamo se siamo nelle condizioni di dare lezioni politiche e morali a questa maggioranza, ma di certo non le accettiamo da loro. Il fatto che le dimissioni fossero una farsa lo avevamo detto attraverso un manifesto il giorno dopo, e una nuova farsa è stata fatta in Consiglio comunale. Pertanto – ha affondato il colpo Cascarano – alla luce di tutti i fallimenti dell’Amministrazione e i problemi che la comunità affronta ogni giorno, è il caso che il sindaco Conia rifletta seriamente sulle dimissioni, ma questa volta vere. Se il sindaco è convinto di avere il consenso popolare, torniamo alle elezioni, ma soprattutto – ha concluso – se come dice c’è un potere forte che non gli permette di amministrare, che vada a denunciare e noi saremo i primi a schierarci al suo fianco».