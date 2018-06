REGGIO CALABRIA – Tutto pronto per la riapertura del PalaScatolone “Piero Viola” a Reggio Calabria. Appuntamento domani pomeriggio, martedì 26 giugno alle ore 18.00, per la prima ufficiale della nuova struttura, recentemente interessata da un’opera di riqualificazione che ha previsto il rifacimento della copertura, del manto e degli attrezzi di gioco, degli spogliatoi e dei servizi igienici. Alla cerimonia di apertura, insieme al sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, agli assessori e ai consiglieri delegati interessati, saranno presenti le massime autorità del mondo sportivo cittadino e regionale. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sui diversi interventi che stanno interessando gli impianti e le strutture sportive presenti sul territorio comunale.