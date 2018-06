Questa mattina ho avuto il piacere e l’onore di inaugurare il mio mandato di componente della commissione cultura scienze e istruzione della Camera dei Deputati recandomi all’ I.T.G. di Lamezia Terme per incontrare e salutare i ragazzi impegnati nella terza prova scritta. Per me si è trattato di un momento speciale ed emozionante , in quanto ho avuto modo di ritornare nella scuola superiore che ho frequentato e in cui mi sono diplomato , facendo anche tappa, obbligata direi, nell’aula che ospita la quinta ‘D’ , la mia vecchia sezione.

Ma al di là dei sentimenti personali, avviare il confronto con il mondo dell’istruzione partendo da un istituto, ottimamente diretto dalla dirigente scolastica, Patrizia Costanzo, che in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo mi ha fornito non pochi spunti, i quali di certo torneranno utili per le prossime attività già calendarizzate in commissione. Durante la visita all’ITG mi sono altresì potuto rendere conto della tecnologia e dei sistemi di video sorveglianza avanzati impiegati per garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico.

Ed è proprio la sicurezza, anche alla luce degli ultimi incivili accadimenti che si stanno registrando quasi a cadenza quotidiana in tanti istituti scolastici italiani, l’obiettivo che la Lega persegue attraverso misure legislative che avranno presto modo di essere approvate in parlamento, previo un confronto costruttivo nella VII commissione di cui mi onoro di far parte. E’ mia intenzione costruire un confronto permanente con tutti i protagonisti della vita scolastica al fine precipuo di poter portare in parlamento proposte serie e importanti.

Segreteria regionale Lega Salvini Premier-Calabria