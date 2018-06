La profonda saccatura centrata sul Nord-Europa ed estesa fino al bacino del Mediterraneo centrale continuerà a determinare “condizioni di instabilità” sulle regioni meridionali italiane dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno in modo particolare, risultando più intense, la Puglia, la Calabria e la Basilicata. A renderlo noto è il Dipartimento della protezione civile che, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi “precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, specialmente sui settori centro-meridionali, in estensione, dal successivo mattino, a Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici”. I fenomeni saranno accompagnati da “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, martedì 26 giugno, allerta “gialla” sulla Sicilia nord-occidentale, su tutta la Calabria, sui bacini ionici della Basilicata e sulla Puglia centro-meridionale.