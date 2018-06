Gerace, successo per la terza edizione de “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”

Nonostante l’imprevisto maltempo è stata comunque una bellissima notte magica, occasione per centinaia di appassionati e innamorati, di poter ammirare l’esclusiva bellezza del Borgo storico di Gerace. Un evento a cielo aperto tra i suggestivi vicoli del paese. La “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, è un rinomato evento nazionale che ogni anno continua a raccogliere grandi consensi e soprattutto grande partecipazione di pubblico. Si tratta di uno tra gli eventi estivi più interessanti ed originali nel panorama delle varie manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha ben organizzato l’evento e, con il prezioso supporto degli uffici comunali, ha davvero proposto un programma in linea con il rigoroso format indicato dall’Associazione nazionale che promuove ogni l’appuntamento . Il tema unico della “Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia” ovviamente non poteva che essere “l’amore” in ogni sua accezione: amore per il proprio compagno/a, per la propria terra, per la bellezza, per le arti e la natura e, perché no, per i nostri piccoli/grandi fedeli animali. Gerace ha così rappresentato la cornice ideale per cercare di valorizzare ulteriormente questo evento. Una serata indimenticabile che ha caratterizzato le vie del centro storico, dove molti hanno potuto degustare i menù studiati per l’occasione dai ristoratori locali, in particolare il “Pensiero d’amore”, un dolce creato dalla Chef stellata Valeria Piccini. Hanno allietato la serata, la Otto Street Bando con i suoi spettacoli itineranti e la scuola di ballo “Voci di Primavera” che si è esibita in Piazza del Tocco. Ricordiamo che era previsto anche il Challenge Instagram #BorgoRomantico2018 a cui tutti i partecipanti della serata hanno potuto aderire, inviando le loro foto a tema “Amore e Bellezza”. I vincitori verranno premiati con la Guida ufficiale de “I Borghi più belli d’Italia”.Appuntamento al prossimo anno!