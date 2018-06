Clima molto teso durante la conferenza stampa per il nuovo coordinamento della provincia di Reggio Calabria del partito Lega Salvini Premier, tenutasi nella mattina di lunedì 25 giugno a Palazzo Campanella, sede del consiglio regionale nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Michele Gullace, ha finalmente ufficializzato la sua nomina di coordinatore provinciale. Michele Gullace ha dimostrato ancora una volta di essere un soldato di prima linea, sempre pronto a scendere in trincea ed a combattere per i propri ideali. “La Lega ha avuto la forza e il coraggio di aprire spazi importanti nella nostra provincia, dove è difficile fare politica e mantenere i contatti con la gente. Il nostro intento è quello di seguire la linea di Matteo Salvini, che assieme al nostro coordinatore regionale, l’onorevole Furgiuele in Calabria ha proposto una nuova idea di politica. Grazie a Matteo Salvini, possiamo sentirci orgogliosi di essere italiani.” Afferma Michele Gullace, confermando così quanto di buono sia stato fatto in questi giorni proprio dal nostro ministro degli interni, che ha già preso di petto il problema dell’immigrazione clandestina fuori controllo chiudendo i porti alle ONG battenti bandiera straniera. Gullace ribadisce l’importanza dell’incontro di domenica prossima a Pontida, che sarà un evento storico, in quanto per il primo anno vede la presenza all’assise padana la presenza di tutte le regioni d’Italia. Quindi invitiamo tutti gli iscritti e simpatizzanti a voler considerare un’eventuale partecipazione all’evento. Oggi il partito grazie a Salvini è radicalmente cambiato, ed ha esteso il suo modo di fare politica efficiente e pratico a tutto il resto d’Italia, non per niente lo stesso Matteo Salvini è stato eletto senatore in Calabria. Non sono mancate le critiche da parte di Michele Gullace nei confronti dei fratelli Recupero, che hanno tenuto una conferenza stampa preventiva, imbastendo una polemica nociva nei confronti del nostro partito di cui se ne poteva fare benissimo a meno e creando malumori tra i simpatizzanti con dichiarazioni non veritiere. Tra l’altro Gullace ricordava agli astanti, che nell’ultima riunione di direttivo regionale, il coordinatore regionale, onorevole Domenico Furgiuele, aveva dichiarato l’azzeramento di tutte le cariche di partito, alla loro presenza senza che gli stessi proferissero alcuna obiezione. “La conferenza stampa tenuta da loro la scorsa settimana mi è sembrata inopportuna ed intempestiva, poiché si faceva riferimento alla nomina del coordinatore cittadino. Considerato il fatto che le eventuali nomine per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria avrei dovuto farle io. L’unico documento che mi pregio di aver firmato è la nomina dell’avvocato Runci come coordinatore cittadino di Palmi. Il riferimento al commissariamento cittadino di Reggio Calabria non riguarda e non riguardava una sola persona, ma più persone vicine alla politica ed al partito. Pertanto comunico che avoco a me la nomina di commissario cittadino per la Città di Reggio Calabria, e diffido da questa mattina chiunque a fregiarsi del titolo in questione.” Parole pesanti quelle proferite da Michele Gullace, che hanno l’intento di lanciare un messaggio chiaro e limpido: nessuno deve permettersi di scavalcare la democrazia assumendo posizioni fuori dalla propria competenza. In Italia la Lega sta facendo tanto e farà tantissimo negli anni avvenire per ripristinare la vera democrazia, abusata e violentata da coloro che si fanno chiamare “accoglienti” e “tolleranti” che poi alla fine sono sempre i soliti radical chic sinistroidi, i quali ormai lasciano il tempo che trovano. La riunione si è conclusa con i saluti ed i ringraziamenti a tutti i presenti, con l’augurio che presto si potrà tornare a parlare dei temi che stanno più a cuore non solo alla nostra provincia ma all’Italia intera. In conclusione Gullace avvisa che a breve ci sarà una sede per il coordinamento cittadino di Reggio Calabria pertanto coloro che vorranno aderire o simpatizzare per il nostro partito avranno occasione per farlo.