«Ringrazio per la fiducia accordatami il Presidente Berlusconi, la Presidenza ed il Gruppo Senato “Forza Italia Berlusconi Presidente” che questa mattina, in assemblea, mi ha eletto all’unanimità Capogruppo della XII Commissione igiene e sanità, del Senato della Repubblica». Il senatore Marco Siclari, dopo aver fatto della sanità il suo chiodo fisso, raccoglie la fiducia del partito.

Forza Italia, infatti, affida la massima rappresentanza della salute in Italia, al calabrese Senatore Marco Siclari. Il partito azzurro, non avendo ruoli di Governo, vede la massima rappresentanza proprio nella figura del capogruppo in commissione.

«La spesa sanitaria corrisponde al 6.5% del Pil per un importo pari a 113,5 miliardi di euro l’anno. Il “Diritto alla Salute”, Art. 32 della Costituzione, deve diventare un diritto di tutti, da Nord a Sud – ha concluso Siclari –

Grazie, a ciascuno di voi, per il sostegno che mi date tutti i giorni. Continuiamo a lavorare insieme per migliorare la nostra Nazione e per garantire un servizio sanitario in grado di dare prestazioni efficienti». Siclari all’unanimità è stato voluto da Forza Italia in commissione Igiene e Sanità come massimo rappresentante de partito che porterà avanti i temi salute per Forza Italia.