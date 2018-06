“Per la settima volta consecutiva, la maggioranza non ha il numero legale in Aula. E Oliverio, per l’ennesima volta – affermano il presidente del gruppo misto, Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) e Gianluca Gallo, capogruppo Casa delle Libertà – snobba la seduta del Consiglio regionale dove montava anche oggi l’ennesima protesta delle forze sociali ed economiche della Calabria. Assente, dunque, il presidente della Giunta nella massima assise dove si discutono gli interessi dei calabresi”.

“L’opposizione anche oggi ha voluto stigmatizzare l’atteggiamento di superficialità di questa maggioranza che – sottolineano Orsomarso e Gallo – non solo dopo quattro anni di governo registra il suo totale fallimento, ma non riesce nemmeno a garantire il numero legale per approvare importanti provvedimenti di Bilancio che riguardano la vita economica della Regione. Segnale ormai molto chiaro di una crisi politica che dura da tempo”.

“Crediamo – aggiungono Orsomarso e Gallo- sia ormai tempo di parlare di alternativa a questo governo giunto al capolinea, provando come centrodestra a rompere vecchi schemi e lavorando per offrire una guida nello spirito di un progetto chiaro e semplice di governo che possa durare 10 anni e garantire così stabilità e sviluppo alla nostra Regione”.