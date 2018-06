Calici Sotto le Stelle 2018, al via la 9a edizione

Calici Sotto le Stelle, la manifestazione dedicata alla promozione e valorizzazione delle specificità enologiche territoriali ed extraterritoriali, promossa dall’Associazione Culturale Cerillae e gestita dalla Cooperativa La Casa del Chiarello, è giunta alla sua nona edizione, affermandosi come importantissima rassegna del settore. E in effetti i risultati conseguiti con il precedente evento lasciano ben sperare per la prossima edizione: numerose le cantine presenti, per lo più della provincia di Cosenza, e circa 30.000 presenze, spalmate in sei serate in luglio ed agosto, testimoniano l’importanza dell’iniziativa.

Per dare un assaggio della manifestazione e presentare le novità che si prospettano per la nona edizione, domenica 1° luglio, alle ore 20:30, si terrà, in Piazza S. Maria dei Fiori a Cirella, un attesissimo pre-evento dal titolo “Aspettando Calici Sotto le Stelle 2018”, che si articolerà in una serata musicale d’èlite con gli Open Sound Group e una breve presentazione dell’evento a cura degli organizzatori e dell’Amministrazione Comunale di Diamante, ente patrocinante, a cui faranno seguito ampie degustazioni di prodotti tipici e deliziosi assaggi di vini delle cantine aderenti a Calici 2018, il tutto nella suggestiva cornice del centro storico di Cirella.

Le iniziative della nona edizione, che si articoleranno nelle serate del 19, 20 e 21 luglio e del 23, 24 e 25 agosto, saranno molteplici e tutte di sicuro successo: oltre all’ormai consolidato percorso del vino, che vede schierate alcune delle più importanti aziende vitivinicole provinciali e regionali, è stato predisposto anche un percorso tematico alternativo dedicato all’artigianato locale e ai prodotti tipici, curato dalla Cooperativa La Casa del Chiarello. Particolari novità sono inoltre previste nell’ambito dei consueti spettacoli di strada, con l’esibizione di numerosi artisti locali, peraltro molto bravi. Non potrà mancare, ovviamente, il grande stand interamente dedicato al Chiarello, antico e nobile vino di Cirella che nel periodo tardo-medievale, e soprattutto in epoca rinascimentale, era molto conosciuto ed apprezzato nelle corti italiane, soprattutto presso la corte pontificia di papa Paolo III (1534-1549), tanto da essere annoverato tra i 53 vini più buoni d’Italia, secondo quanto raccontato da Sante Lancerio, storico “bottigliere” del papa. Poi vi saranno dibattiti culturali, esposizioni a tema, degustazioni guidate e tante altre novità, che gli organizzatori si riservano di rivelare solo nel tradizionale comunicato stampa che precede l’evento.

Altissima resta, quindi, la valenza culturale di Calici Sotto le Stelle, capace di associare alla promozione delle specificità enogastronomiche del nostro territorio anche iniziative di alto spessore, come i concerti e gli eventi culturali legati ai sapori, alla tradizione e alla salute. L’Associazione Cerillae e la Casa del Chiarello si rivolgono, quindi, a tutti coloro che amano miscelare sapientemente vino e cultura invitandoli, domenica 1° luglio, alle 20:30, in Piazza S. Maria dei Fiori a Cirella, non solo per conoscere le innumerevoli novità dell’evento, ma anche per passare una piacevole serata, vicino al mare, in compagnia di un buon calice di vino e ascoltando della buona musica.