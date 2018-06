Nel pomeriggio di oggi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rossano, all’esito di un controllo effettuato presso un’abitazione dell’abitato di Rossano, hanno deferito in stato di libertà per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente M. N., classe 1981, unitamente al fratello, M. A., classe 1990, entrambi volti noti alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno proceduto ad una verifica presso la loro abitazione ed hanno rinvenuto, all’interno del cortile, quattro piante di canapa indiana dell’altezza media di un metro e trenta centimetri, che i due fratelli stavano curando. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il risultato operativo si inserisce in una serie di controlli voluti dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza diretti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.