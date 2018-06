Reggio Calabria – “Che un certo tipo di destra reggina la smetta

di fare demagogia sulla differenziata e pensi al fatto che la nostra è una

delle ultime città ad essersi adeguata” – esordisce così Roberta Riso,

portavoce del movimento CasaPound Italia a Reggio Calabria.

“Siamo stati i primi ad evidenziare delle criticità iniziali, ma adesso è

il momento delle proposte perché il servizio migliori sempre di più e

perché non si torni indietro. Insegnare ai reggini il rispetto della

natura, dell’ambiente, andando contro logiche di consumismo, evitando

sprechi e produzione esagerata di rifiuti. Evolversi non sia un dramma ma

una vittoria”.

Prosegue – “Una vera e sana opposizione, che abbia a cuore le sorti della

nostra città, non può mistificare la realtà affermando che la causa della

presenza di topi sia legata ai mastelli adagiati sui marciapiedi. Non

parliamo poi di questa ridicola emergenza sanitaria che qualcuno paventa in

quanto come ben ricordiamo negli anni passati, quando ancora il servizio

non era attivo, l’emergenza rifiuti era all’ordine del giorno”.

“Incentiviamo i cittadini – conclude – a rispettare regole, orari,

pagamenti e quanto ne concerne. La campagna elettorale per le Comunali 2019

è già iniziata, però siate costruttivi, perché non è certo questo il modo

di dimostrare amore per Reggio, volendola vedere preistorica e isolata per

accattivarsi qualche voto di pancia”.