CROSIA (Cs) – Circa 3 Milioni di Euro per il progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale. Lo scorso lunedì 25 giugno il Sindaco Russo ha firmato la convenzione con la Regione Calabria. Si procede spediti verso la definitiva risoluzione di un problema annoso e grave che da sempre affligge la comunità nel periodo estivo. L’intero impianto comunale di collettamento e le vasche di purificazione delle acque saranno potenziate dalla portata attuale di 15mila abitanti ad un più elevato ed efficiente servizio per 25mila abitanti.

Il progetto sarà realizzato grazie ad un finanziamento regionale intercettato dal Governo Russo.

I prossimi step della pianificazione prevedono: l’affidamento della progettazione e il progetto definitivo entro la fine del 2018; l’acquisizione pareri e autorizzazioni e il progetto esecutivo entro il primo semestre del 2019; appalto lavori e stipula contratti entro il secondo semestre del 2019.

Con questo nuovo progetto – dichiara il Primo cittadino – riusciremo ad ottimizzare non soltanto l’intero impianto fognario presente nei centri urbani di Crosia e Mirto, ma anche delle aree periferiche dove da sempre registriamo grandi criticità, soprattutto nei periodi estivi. Durante i quali, nonostante tutto, seppure sia reale e palese una criticità nel sistema di depurazione delle acque è pur vero che quest’Amministrazione ha lavorato affinché non si verificassero sciagure ambientali come invece sono accadute in altre realtà, anche limitrofe. Anzi, soprattutto nella stagione estiva – sottolinea – abbiamo monitorato continuamente le condizioni del depuratore comunale e dei pozzi neri, riuscendo ad evitare versamenti anomali di liquami. Proprio grazie a questa attività incessante – conclude Russo – ormai da tempo il nostro mare e le nostre spiagge sono costantemente pulite. Grazie al lavoro di squadra dell’Esecutivo e nello specifico dell’assessore all’Ambiente Serafino Forciniti e del consigliere comunale delegato ai Lavori Pubblici, Saverio Capristo, che continuerà a seguire l’iter di realizzazione dell’importante progetto finanziato.

L’intervento finanziato dalla Regione Calabria per 2 milioni e 825mila euro prevede il potenziamento dell’impianto di depurazioni di località Pantano fino a 25mila abitanti effettivi. Contestualmente, saranno realizzate le opere fognarie di collettamento ed efficientamento delle stazioni di sollevamento del centro urbano di Mirto e di contrada Fiumarella.