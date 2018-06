CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – Con l’approvazione del conto consuntivo 2017 dell’ex Comune di ROSSANO si può procedere, ora, agli adempimenti per l’approvazione del bilancio di previsione del nuovo Comune di CORIGLIANO ROSSANO che assume particolare rilevanza ai fini dell’effettiva fusione ed organizzazione amministrativa dei due Enti. È quanto fa sapere il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO che nei giorni scorsi ha deliberato l’approvazione del documento, non compiuto nei tempi dall’Amministrazione Comunale uscente, fugando ogni dubbio e preoccupazione. BAGNATO dà atto al Sub Commissario Domenico GIORDANO, delegato alla materia contabile e al Collegio dei revisori dei conti dell’impegno profuso nella redazione del documento la cui approvazione si è protratta oltre i tempi previsti per un’accurata e puntuale disamina di tutte le voci di bilancio, peraltro armonizzato a quelle dell’ex Comune di CORIGLIANO.