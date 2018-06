Finale col botto a Diamante per la terza edizione della “Festa del Mare”: l’evento con il quale il Consorzio Operatori Turistici e il Gruppo Commercianti, in sinergia, aprono la stagione estiva della “Città dei murales e del peperoncino”. Il terzo fine settimana dell’iniziativa, dal 29 giugno al 1 luglio, promette un’esplosione di iniziative che si svolgeranno tra Diamante e Cirella, sulla scia del successo dei primi due week end. Musica, eventi sportivi, mercatini, escursioni per scoprire le meraviglie della “Perla del Tirreno”. Difficili citarli tutti. Si parte venerdì mattina con il “battesimo del mare” presso il Lido Cristina Si rinnoverà, inoltre, anche sabato e domenica, l’appuntamento con l’escursione all’isola con la Motonave Salingusta (Partenza ore 17,00 dall’Hotel Focesi). I mercatini dell’usato e dell’artigianato dell’”Associazione Manualmente”, si svolgeranno per tutte e tre le serate, dalle 17,00 alle 24,00 sul Lungomare all’altezza delle palme (direzione Palazzo di Città). Eventi di venerdì: “Visioni nel borgo marinaro”, cortometraggi a cura del Cinecircolo Maurizio Grande, alle ore 21,00 nella Piazzetta della Chiesa di San Giuseppe; alle 22,30, da Piazza Di Maio, partirà il tour guidato con fiaccolata dei murales del Centro Storico. Sabato alle 19,00, sul Lungomare L.Fabiani, “Aperitivo al tramonto”, a cura del Peperoncino Jazz Festival e nell’ambito del circuito Borghi Swing. Alle 21,30, “cartoccio di alici e vino” sul Lungomare di Corso Vittorio Emanuele, altezza palme. Domenica sera a Diamante, alle ore 20,00 saggio di danza della prestigiosa Scuola “Ruskaja”, nella zona centrale del Lungomare di Corso Vittorio Emanuele, dove alle 21,30 si terrà anche il concerto del gruppo “Alvinrocknroll”, a cura del Peperoncino Jazz Festival e sempre nell’ambito del circuito Borghi Swing . A Cirella, invece, presso l’Hotel Ducale di Cirella, premiazione della regata velica che si è tenuta la scorsa domenica con partenza dal Lido Cristina, e concerto con la straordinaria voce di Elisa Brown. Ce n’è davvero per tutti i gusti in questo week end finale della Festa del Mare, un appuntamento da non perdere a Diamante.