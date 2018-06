I dati Istat ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, documentano numeri in

Calabria da quarto mondo circa la povertà, dimostrazione che non solo non è finita

la crisi economica, ma che ormai la Calabria non è sull’orlo del precipizio ma

è già del baratro.

Una sofferenza economica delle famiglie senza precedenti, completamente abbandonati

al loro destino, una situazione al limite della sopravvivenza.

Un allarme che i Liberal Democratici della Calabria lanciarono già sei anni fa e

reiterato, con una lettera aperta al Presidente della regione nel settembre 2017

nel silenzio assordante di quasi tutta la classe dirigente, della stampa e il fallimento

completo della rappresentanza politica di questa regione, del tutto assente rispetto

ai problemi reali del territorio.

Nel mentre il governatore regionale continuava e continua a fare solo annunci, disdegnando

anche il Consiglio Regionale e che per la settima volta consecutiva questa “maggioranza”

non riesce nemmeno a garantire il numero legale per stare a galla.

E’ ora di dire basta! E’ necessario uscire da questa situazione.

La Calabria ha bisogno di risposte concrete e subito.

I Liberal Democratici Calabresi, pertanto, auspicano una immediata mobilitazione

del centrodestra che sia in grado di stimolare non solo concretamente l’agenda

politica del governo regionale ma per costruire da subito un programma alternativo

di governo.