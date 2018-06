“Il grido d’allarme lanciato dal SIULP di Cosenza in relazione al Commissariato di

Polizia di Corigliano-Rossano merita una sollecita attenzione da parte di tutti i

livelli istituzionali deputati a intervenire”. È quanto dichiara il consigliere regionale

Bevacqua, il quale così prosegue: “Con la nascita della nuova città unica, la competenza

territoriale è praticamente raddoppiata, mentre la dotazione organica, già sottodimensionata,

è rimasta invariata: basti pensare che, allo stato attuale, si potrà contare su un’unica

Volante per quadrante orario per la perlustrazione di tutto il nuovo vasto territorio.

Tutto questo in un’area che manifesta criticità ed esigenze complesse, che vanno

dal perdurare di fenomeni e organizzazioni criminali estremamente pericolose, alla

presenza del Carcere di Massima Sicurezza che ospita pericolosi terroristi islamici.

Proprio in ordine a questa presenza, la proposta avanzata dal SIULP di istituire

una U.O.P.I. (le nuove Unità Operative di Pronto Intervento della Polizia di Stato,

create proprio per contrasto al terrorismo), sarebbe un primo passo nella giusta

direzione”. “Più in generale – continua Bevacqua – il tema della sicurezza del territorio

in questione necessita di un approfondimento rispetto al quale il nuovo governo nazionale

deve essere opportunamente edotto e sensibilizzato, a cominciare dal nuovo ministro

dell’interno, che sicuramente è al corrente di quanto le mafie e la criminalità organizzata,

più di ogni altro fattore, condizionino in negativo l’esistenza dei calabresi. L’appello,

cui mi sento di aderire con piena convinzione e del quale, da parte mia, renderò

partecipe il responsabile sicurezza del PD nazionale, on. Fiano, nasce dalla consapevolezza

che il tema della sicurezza è un pilastro imprescindibile per consentire alle comunità

e ai cittadini dell’area ionica una diversa serenità, la qualità della vita e la

libertà da illegittime costrizioni”.