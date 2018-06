L’acqua ha uno strano odore e SoGeGross decide di toglierla dai suoi

scaffali. Il gruppo, operante nella grande distribuzione organizzata

all’ingrosso ed al dettaglio con le insegne Basko, Doro Supermercati

ed Ekom, invita chi ha in casa acqua “San Benedetto”, nel formato

da due litri PET Naturale, con numero di lotto A8141R + A8143T e data

di scadenza 20/11/2019 e 22/11/2019, acquistato presso i Cash di

Casale Monferrato e Lusignano D’Albenga dal 21/05/2018 al 27/06/2018 a

evitare di consumarla e a riportarla al negozio dove è stata

acquistata. Il problema, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è

stato segnalato da diversi clienti all’ipermercato perchè diversa dal

solito: appena aperta fa cattivo odore. Ecco allora il ritiro e

l’immediata sostituzione in via precauzionale. Sul sito della catena

http://www.sogegrosscash.it/ritiro-prodotti/ si può vedere l’avviso

ai clienti datato 27 giugno 2018. E il motivo del ritiro: “Possibile

alterazione organolettica (odore non caratteristico). Mentre “si

garantisce l’assoluta purezza per tutti i prodotti e i lotti non

indicati nella comunicazione”.