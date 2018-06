Si è svolto lunedì, alla Cittadella Regionale un incontro tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di tutta la Calabria e l’Assessore al Bilancio della Regione dott.ssa Mariateresa Fragomeni.

Preliminarmente si ringraziano l’Assessore Fragomeni e il Presidente Mario Gerardo Oliverio per il proficuo incontro di lavoro; evento non scontato e banale considerato che mai prima d’ora era stato costruito un percorso di confronto e discussione, presso la sede della Regione, tra tutti gli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Calabria e l’Assessore con la delega al Bilancio e alla Programmazione economico-finanziaria.

I Presidenti degli ordini hanno dato piena disponibilità all’Assessore di mettere al servizio del Governo regionale le competenze espresse da tutta la categoria dei dottori commercialisti soprattutto per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi strategici in campo economico da raggiungere mediante l’attività istituzionale della Regione; è stata altresì confermata la disponibilità per una collaborazione operativa attraverso la creazione di momenti permanenti di confronto preventivo e consuntivo sulle misure verso il settore dell’impresa che la Regione intende adottare attraverso uno scambio continuo di informazioni rispetto alle esigenze e alle necessità espresse dalle imprese operanti nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’ agricoltura, dell’industria e dei servizi, al fine di avere una effettiva corrispondenza tra gli obiettivi della Regione e le richieste provenienti dal mondo economico calabrese.

Sono state inoltre segnalate all’Assessore alcune criticità riscontrate dagli operatori del settore rispetto alle modalità operative di accesso ai bandi regionali, ai tempi di scadenza spesso troppo vicini alla data di pubblicazione degli stessi e alle difficoltà, in alcuni casi, di mancata coincidenza tra le esigenze del territorio e le opportunità messe in campo soprattutto riguardo alle forme di cofinanziamento e di accesso al credito.

A questo incontro, che ha avuto come base di discussione la bozza del Protocollo d’Intesa, da definire e costruita da tempo grazie al sostegno e al contributo dell’On. Sebi Romeo, tra la Regione Calabria e l’Organismo per la cooperazione Interistituzionale tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, siamo certi che ne seguiranno altri, come confermato dall’Assessore Fragomeni, in cui saranno sviluppate e rese operative le modalità di collaborazione tra gli Enti e saranno precisati i contributi programmatici condivisi con il partenariato economico e sociale della Calabria.