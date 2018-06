Si è tenuto ieri, martedì 26 giugno, il tradizionale evento di Tirage e Sboccatura del Metodo Classico iGreco, sia per il bianco che per il rosato.

All’appuntamento, come ogni anno, hanno partecipato centinaia tra ristoratori, operatori turistici ed esperti del settore , arrivati da ogni parte della Calabria e interessati ad assistere a uno dei momenti più delicati e magici della nascita di una bottiglia di bollicine.

«Si tratta – ha spiegato Filomena Greco, responsabile marketing del Gruppo – di due operazioni fondamentali nel procedimento di creazione di una buona bottiglia Metodo Classico. E anche chi li vede anno dopo anno non può fare a meno di rimanerne affascinato».

TIRAGE E SBOCCATURA. Il tirage corrisponde alla rifermentazione del vino dell’ultima vendemmia. A questo vengono aggiunti zucchero e lieviti di rifermentazione. Il vino dovrà quindi rimanere in posa per un determinato lasso di tempo, che varia dai tre anni per il gran cuvée millesimato bianco e ai due per il gran cuvée millesimato rosato.

Ghiacciare il collo delle bottiglie già poste a riposo: questa è invece l’operazione di sboccatura . Grazie ad appositi macchinari, vengono rimossi i lieviti ormai sedimentati sul collo della bottiglia. Poi, con un liqueur d’expedition, si provvede al ribocco e quindi all’inserimento del noto tappo di sughero.

IN AZIENDA, TRA DEGUSTAZIONI E MUSICA. L’evento quest’anno è iniziato alle 10 ed è andato avanti fino a dopo pranzo . Gli ospiti hanno potuto assistere ai due processi e partecipare a una visita guidata per l’azienda.

Per l’occasione, tre musicisti dell’Istituto Musicale Donizetti di Mirto hanno accompagnato con le loro note lo svolgersi dell’intero evento. E il percorso all’interno dei locali ha ospitato una mostra sulla Calabria a cura dell’Associazione fotoamatori di Cariati.

«Quando possiamo – ha raccontato Filomena Greco – cerchiamo sempre di coniugare arte e tradizione, sapore e bellezza, ricercatezza e qualità. Crediamo che queste cose abbiamo molto in comune tra loro e che in qualche modo vivano di un rapporto stretto e nei millenni continuativo. Per questo, ringrazio gli artisti che ci hanno regalato assaggi di arte e suggestività».