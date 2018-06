«Ho chiesto di avere in udienza il responsabile del Mef e il commissario Scura per comprendere, tecnicamente, la strada percorsa e risultati raggiunti nelle regioni commissariate per poi avviare con il Ministro una discussione seria e concreta per risolvere le emergenze nel settore sanitario, in particolare in Calabria». Il senatore capogruppo di Forza Italia della commissione sanità Marco Siclari non ha perso tempo e, fin dalla prima seduta, ha puntato i riflettori su una questione che non può più essere rinviata. Dal pubblico al privato convenzionato, il servizio sanitario fa acqua da tutte le parti e non esistono interventi concreti negli ultimi anni che abbiano dato un, pur lieve, segnale di rientro.

«Le scelte fatte in questi anni di commissariamento devono essere ascoltate e discusse in commissione sanità per poi chiedere al ministro che intenzioni ha circa gli interventi da porre in atto per dare risposte concrete a tutte le regioni e, quindi, i cittadini che da anni vivono sulla loro pelle le scelte del commissariamento – ha concluso Siclari – Non è più possibile perdere tempo».

La commissione ha accolto le richieste avanzate da Siclari e, oltre ad aver calendarizzato le prossime sedute, è stata messa in risalto la necessità di aprire questa serie di incontri utili per comprendere come intervenire e come pianificare interventi mirati nel settore sanità e garantire l’accesso alle cure pubbliche a tutti.