La Commissione regionale Pari Opportunità ha convocato per il prossimo 18 luglio una assemblea pubblica avente ad oggetto la doppia preferenza di genere. “Si tratta di un percorso di continuazione – asseriscono le commissarie- rispetto ad un impegno che consideriamo centrale nel contesto della valorizzazione complessiva delle politiche di genere che è tra i compiti fondamentali della Commissione, trovando la convergenza ed il sentire comune di tutte noi. In questo contesto, riprenderemo il confronto costruttivo che abbiamo avviato tempo addietro e che ha visto anche l’apporto delle consigliere Ferro e Sculco. L’obiettivo – aggiungono le componenti CRPO- è la modifica della legge regionale a firma della stessa consigliera Sculco che ci auguriamo trovi posto in una delle prossime riunioni del Consiglio. D’altra parte, come Commissione, ci eravamo adoperati con la convocazione dei capigruppo per capire meglio lo stato dell’arte e, in considerazione della loro assenza per motivi diversi, abbiamo provveduto a riconvocarli il prossimo 2 luglio”.