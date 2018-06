Corigliano Rossano (Cs) – Dalla sicurezza alla

manutenzione generale con particolare riferimento alla viabilità, dal

controllo del territorio attraverso la Polizia Municipale al decoro urbano

e soprattutto delle periferie, dell’efficienza interna ed esterna

dell’apparato burocratico e della macchina amministrativa alla gestione del

considerevole patrimonio pubblico dei due territori. Dal governo delle

diverse criticità esistenti con attenzione maggiore in vista dell’imminente

stagione estiva (su tutte, depurazione e crisi idrica) fino alla reale

situazione finanziaria e quindi alla progettazione di tutte le opportunità

di crescita futura e condivisa, l’impegno ed il lavoro complesso messo in

atto dall’organo commissariale va accompagnato e sostenuto dalla

collaborazione di tutti. *

È quanto dichiara *Giuseppe* *CAPUTO*, già sindaco di Rossano e consigliere

regionale precisando di comprendere benissimo le difficoltà che il

Commissario Prefettizio, il Prefetto *Domenico* *BAGNATO* ed i sub

commissari stanno riscontrando, giorno dopo giorno, nel guidare un percorso

di unificazione amministrativa, certamente complesso e che necessita di

attenzione costante a tutti i livelli.

Abbiamo molto chiaro – continua *CAPUTO* – che vi sono e che si stanno

riscontrando delle differenze oggettive tra e nei due territori sulle quali

intervenire con equilibrio e capacità di soluzione; nella consapevolezza

duplice che la sfida intrapresa con la Città unica non è né facile né

immediata e che, in ogni caso, nessuno dei territori può permettersi oggi

di ritrovarsi per qualsiasi ragione in situazioni di disagio o peggio di

abbandono, perché ciò arrecherebbe danno all’immagine complessiva di

CORIGLIANO-ROSSANO.

Così come sappiamo – aggiunge – che il territorio di CORIGLIANO necessita

di un’attenzione se possibile ancora maggiore per recuperare, in taluni

ambiti di intervento pubblico, evidenti gap consolidatesi e che oggi vanno

azzerati con priorità sia, anzi tutto, per garantire ai concittadini

coriglianesi standard elevati di servizi ed in generale maggiore qualità

della vita; sia per mettere il comune unico in condizione di viaggiare alla

stessa velocità, senza reiterare disparità o differenze di partenza.

Da questo punto di vista – conclude *CAPUTO*, ribadendo massima

collaborazione rispetto a tutte le iniziative di confronto che si riterrà

di proseguire e intensificare – il ruolo dell’organo commissariale non

soltanto è delicato ma diventa strategico perché chiamato, in questa fase,

a costruire con sobrietà ed anche con buon senso quella cornice

fondamentale ed indispensabile della nuova Città unica entro la quale sarà

demandato fra qualche mese alla Politica di disegnare lo sviluppo dei

prossimi decenni.