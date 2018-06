Un pulmino destinato ai bambini e ai ragazzi di San Luca. Il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, nel piano interventi per diritto allo studio a.s. 2017/2018 attuando gli interventi regionali in esito alla valutazione dei piani comunali, ha destinato i fondi per l’acquisto di un nuovo minibus per nove comuni del territorio metropolitano. Tra questi anche il Comune di San Luca, con il quale la Città Metropolitana aveva interloquito nelle scorse settimane.

Il Comune di San Luca, infatti, per mezzo del Commissario straordinario Salvatore Gulli, aveva rappresentato l’esigenza della comunità del piccolo centro aspromontano di avere un mezzo di trasporto dedicato ai ragazzi del paese. Detto, fatto. La Città Metropolitana ha destinato le somme da mettere a disposizione in favore del Comune per l’acquisto del mini bus che potrà essere utilizzato in favore dei bambini del luogo per il trasporto funzionale e scolastico.