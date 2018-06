Dal 9 al 27 luglio a Cariati si terrà la SocialEstate 2018, una

colonia estiva istituita dal Comune che per la prima volta rispetto al

passato quest’anno avrà una novità. All’iniziativa potranno

prendere parte, oltre ai bambini e ai diversamente abili, anche dieci

“nonni”, ossia dieci persone di età superiore ai 65 anni residenti

nel Comune di Cariati.

«Le colonie estive – ha commentato la sindaca Filomena Greco –

sono un’occasione per socializzare, divertirsi e trascorrere

piacevolmente il tempo libero. Quest’anno abbiamo pensato di dedicare

una parte dello spazio e delle attività anche agli anziani della

nostra comunità. Vogliamo che si sentano partecipi e, perché no?,

anche coccolati. Il territorio non offre moltissimo per questa fascia

di popolazione, che invece ha ancora molto da offrire sia alla società

che a se stessa. Ma con un po’ di fantasia e con qualche buona idea,

vorremmo cambiare lo stato delle cose. E abbiamo già iniziato a farlo,

a meno di due settimane dall’insediamento. Come ho già detto altre

volte, per noi le politiche per i più deboli e per le fasce disagiate

sono una priorità. La nostra azione amministrativa sarà volta a

creare, per quanto è nei poteri del Comune, nuove e più adeguate

condizioni di welfare. E prioritariamente per alcune categorie di

cittadini».

LA COLONIA. Il Comune ha predisposto che la colonia verrà svolta in

strutture idonee e autorizzate, situate all’interno del territorio

comunale. Potranno prendere parte trenta ragazzi di età compresa tra i

7 a i 14 anni e dieci persone diversamente abili di età superiore ai

10 anni. Oltre ai dieci “nonni”.

«Laboratori creativi, attività ginniche dedicate e la possibilità

di stare anche al mare: tutto questo è la nostra colonia estiva – ha

spiegato Sergio Salvati, assessore alle Politiche sociali del Comune di

Cariati – . Per ognuno dei tre gruppi abbiamo predisposto una

“giornata tipo” ad hoc. I bambini si divertiranno con laboratori

musicali, di pittura, giochi all’aperto. E faranno anche lavori

creativi. I diversamente abili parteciperanno a laboratori musicali, di

pittura, con attività all’aperto. Per loro sono previste anche

attività psicomotorie e di stimolazione cognitiva. I “nonni”,

oltre a fare attività creative e di socializzazione, avranno

l’opportunità di partecipare a un mini corso di ginnastica dolce.

Teniamo molto alla SocialEstate 2018, perché è un’iniziativa

innovativa per Cariati. Diversi anni fa c’erano le colonie, ma erano

rivolte solo ai ragazzi. Oggi abbiamo dato più attenzione anche ad

altre categorie. Si tratta, lo sappiamo, di una piccola, forse per

alcuni grande iniziativa. Ma un welfare che funziona è fatto anche da

piccole, grandi iniziative».

COME PARTECIPARE. Da oggi sarà possibile presentare domanda al

Protocollo generale del Comune di Cariati. Il modello potrà essere

ritirato presso gli uffici del Servizio sociale dell’Area servizi

alla Persona, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sempre rivolgendosi allo stesso ufficio, sarà possibile ottenere

ulteriori informazioni.

La quota di iscrizione è di 25 euro. Sarà disponibile un servizio

gratuito di navetta per raggiungere la colonia. La selezione dei

partecipanti avverrà tenendo conto delle situazioni familiari e

reddituali del nucleo familiare. Si darà priorità ai redditi più

bassi e ai nuclei familiari più numerosi.