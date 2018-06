«L’impegno e il lavoro svolto fin qui dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha portato a compiere un primo passo importante verso la riforma del trattato di Dublino». Commenta così l’accordo tra leader europei per riforma di Dublino entro ottobre il senatore Marco Siclari che, se da un lato plaude ai risultati ottenuti dal presidente Tajani in Europa dall’altra trova inspiegabile le soddisfatte esternazioni di Conte.

«La strada è ancora lunga e tortuosa e l’emergenza immigrazione è tutt’altro che risolta – ha dichiarato Siclari – A fronte delle difficoltà ancora esistenti da affrontare mi domando che senso abbia l’atteggiamento trionfalistico del Premier Conte. Dobbiamo mantenere i piedi per terra ed essere realistici, la storia insegna che i proclami non hanno mai portato nulla di buono così come i facili entusiasmi. Inutile fare tanto rumore per nulla – ha concluso Siclari – è piuttosto auspicabile seguire le linee guida tracciate dal presidente Tajani per arrivare pronti e con le idee chiare alla riforma del trattato di Dublino».