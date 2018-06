Si è svolta a Patrasso (Grecia) l’assemblea generale della Commissione Intermediterranea della CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime), in una due giorni (28-29 giugno) di lavori molto intensi, i temi trattati: posizione della commissione sul futuro della cooperazione territoriale nel Mediterraneo; promozione del turismo sostenibile nelle regioni del Mediterraneo; nomina dei membri dell’ufficio politico; partecipazione ai progetti di cooperazione dell’UE; relazione della CRPM su migrazione e asilo: verso un approccio di governance multilivello nell’UE Regioni; manuale per la formazione sullo sviluppo territoriale integrato.

All’assemblea generale, in rappresentanza della Regione Calabria, era presente il consigliere regionale Orlandino Greco: “In un tavolo di lavoro e di concertazione con gli altri Paesi dell’Europa Mediterranea (Albania, Cipro, Spagna, Francia, Grecia, Malta, Marocco e Tunisia) ho ribadito con forza come sia necessario invertire le tendenze di un’Europa da troppo tempo orientata da politiche economiche e finanziare distanti dai territori e dalle comunità. L’Europa dei popoli, immaginata a Ventotene, è ancora realizzabile, ma occorre promuovere modelli di sviluppo sostenibili che tengano in debita considerazione l’identità dei luoghi, la cooperazione internazionale e l’integrazione tra le comunità.La Calabria sta facendo molti passi in avanti rispetto al passato e vuole essere protagonista nell’Europa Mediterranea. Occorre avviare, partendo dalla nostra storia e dalla nostra identità, percorsi sostenibili di caratterizzazione dei luoghi che consentano alla Calabria di diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutta l’area del Mediterraneo.

La nostra Regione partecipa attivamente alle politiche di coesione e alla cooperazione territoriale nei paesi del Mediterraneo, è vice presidente del comitato nazionale del programma Urbact ed è membro fondatore della CRPM.”

Dopo una serie di scambi di documentazione sulle politiche di attuazione della cooperazione internazionale, il consigliere regionale Orlandino Greco è stato eletto componente dell’ufficio politico della commissione Intermediterranea.

“Desidero ringraziare – ha dichiarato Greco – il Presidente Oliverio che ha sempre creduto moltissimo nei processi di cooperazione internazionale della Regione. L’elezione della Calabria nell’ufficio politico è un risultato storico per la nostra regione che finalmente potrà essere protagonista nelle scelte che riguardano l’area Mediterranea”.