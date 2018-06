L’Associazione politico culturale “Diritti Giustizia Lavoro – Mezzogiorno in Movimento”,

apre le porte alla cittadinanza della propria nuova sede situata a Reggio Calabria

in via Osanna, 39 (accanto al Teatro “Francesco Cilea”). L’inaugurazione è fissata

per il prossimo giovedì 5 luglio alle ore 18 e vedrà la presenza, fra gli altri,

degli ispiratori e fondatori della nuova realtà politica di impronta meridionalista

e garantista, Andrea Cuzzocrea, Mimmo Gangemi, Gianpaolo Catanzariti, Pierpaolo Zavettieri

e Ilario Ammendolia.L’incontro si svolgerà nel segno della partecipazione e della

proposta e coinvolgerà gli attivisti e simpatizzanti che si sono già avvicinati

al movimento e quanti intendono conoscere da vicino idee, programmi e iniziative

che questa giovane realtà sta promuovendo sul territorio.L’inaugurazione della sede

costituirà, inoltre, un momento di confronto e riflessione sui tanti temi, dall’economia,

al lavoro, ai diritti, fino alla questione sociale, che interessano da vicino il

contesto territoriale calabrese e, in particolar modo, reggino.Questioni sulle quali,

come Mezzogiorno in Movimento, stiamo conducendo una rilevante azione di sensibilizzazione

e proposta, come testimoniato di recente anche dalle due leggi di iniziativa popolare

riguardanti l’annosa questione dello scioglimento dei Comuni e le misure di prevenzione,

con particolare attenzione al tema delle interdittive antimafia e dei correttivi

che è necessario apportare a questa delicatissima normativa.Nel corso dell’incontro,

presenteremo anche il nostro nuovo sito attraverso cui intendiamo comunicare con

i cittadini, promuovere le nostre iniziative e consentire l’adesione al nostro

movimento.