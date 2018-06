Mario Alvaro è il nuovo presidente del Circolo della Stampa “Pollino-Sibaritide”

È Mario Alvaro il nuovo presidente del Circolo della Stampa “Pollino-Sibaritide”. È stato eletto in seno al direttivo del Circolo alla carica di Presidente, sia per il numero delle preferenze ottenute nell’ultima consultazione assembleare, sia per la stima e la lunga militanza attiva.

Eletto per acclamazione, Mario Alvaro di Castrovillari, tra i socifondatori del Circolo,dopo aver ringraziato quanti finora hanno retto le sorti del Circolo, ha dichiarato: «Grazie a tutti voi per la gratificazione e per la fiducia. Accetto l’incarico con spirito di servizio. Confido di avere sempre la vostra piena collaborazione. Come presidente, non dirò mai “io”, ma ogni decisione sarà sempre assunta in modo collegiale e condiviso, così come del resto conferma il mio modo di relazionarmi sia nella mia vita privata che in quella professionale».

Viene eletto per acclamazione come vicepresidente, nel rispetto della rappresentanza territoriale e della lunga militanza all’interno del Circolo, Benigno Le Pera di Rossano, anche lui socio storico del Circolo.

Vengono confermati Tesoriere e Segretario i consiglieri in carica, Ernesto Paura di Corigliano Calabro e Pino La Rocca di Trebisacce per aver svolto il loro compito con zelo ed estrema dedizione.Accettando con spirito di servizio, si impegnano a fare sempre di più e meglio.

Si passa quindi alla nomina del Responsabile della Comunicazione Istituzionale e, sia per valorizzare la novità della prima presenza femminile all’interno del direttivo, sia per le riconosciute competenze specifiche, viene eletta all’unanimità la collega Erminia Zuccaro, residente a Lauropoli di Cassano all’Ionio, la quale ha ringraziato ed accettato con entusiasmo l’incarico dichiarandosi pronta a ridare vita e visibilità alle attività del Circolo.

Si passa quindi all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e nel ruolo di Presidente, sia per l’esito della votazione che per rispetto all’anzianità di militanza nel Circolo, viene eletto Salvatore Arena di Corigliano. Consiglieri-Revisori i colleghi Gino Campana di Rossano e Francesco Garofalo di Cassano all’Ionio.

Presenti, inoltre, Giampiero Brunetti, Giuseppe Savoia (Consiglieri); Salvatore Arena, Francesco Garofalo (Revisori dei Conti).

Ha partecipato, in rappresentanza di Carlo Parisi Segretario Regionale del Sindacato dell’Ordine, la collega Anna Russo consigliere regionale del Sindacato.

Anna Russo, ricordando che il Circolo ha attraversato un momento delicato, si dichiara confortata dal fatto che si vogliono serrare le fila e si vuole dare un nuovo slancio propulsivo al Circolo. Ha incoraggiato il nuovo Direttivo a rendere il Circolo sempre più attivo, più dinamico e più presente sul territorio dando vita a – poche ma buone – iniziative, in grado di contribuire a favorire la crescita sociale e culturale del territorio.