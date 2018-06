Per la prima volta in oltre 40 anni, un grande squalo bianco è stato

avvistato ieri mentre nuotava al largo dell’isola spagnola di Maiorca.

Lo ha filmato che un gruppo di conservazione della fauna selvatica

intorno all’arcipelago di Cabrera. I ricercatori hanno spiegato che si

tratta di un avvistamento importante, perché per molti anni non ci

erano riusciti. In questa occasione, hanno visto lo squalo per oltre

un’ora a circa tre metri dalla barca. I grandi squali bianchi possono

pesare fino a due tonnellate e arrivare a lunghezze fino a sei metri,

toccando velocità di oltre 60 chilometri orari. L’ultimo avvistamento

del genere alle Baleari fu di un pescatore nel 1976. Secondo un

documentario del 2007, 27 grandi squali bianchi furono catturati dai

pescatori intorno alle Baleari tra il 1920 e il 1976. Questo

avvistamento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,

dimostra come reale è la presenza degli squali in tutti i mari del

mondo, Mediterraneo compreso. Anzi, è proprio nel Mare Nostrum che è

stato pescato l’esemplare di pescecane più grande della storia.

Malta – Il 17 Aprile 1987 un piccolo peschereccio ‘aggancia’ uno

squalo bianco (Carcharodon carcharias). Con l’aiuto di un secondo

natante, l’animale è trinato verso riva. Sezionato, dal pesce

escono un delfino, una tartaruga marina e un altro squalo. Al momento

della misurazione sorpresa e meraviglia: 7,14 m vale a dire quasi un

metro in più di quello catturato a Castillo de Cojimar (Cuba), nel

maggio del 1945 ( 6.40 metri) che ne fa il più grande esemplare mai

pescato.

Lungo le coste italiane – Malta, ma anche Sicilia, Jonio e Adriatico

mari dei quale i grossi “bianchi” hanno sempre incrociato le

acque. Nel 1979 a Gallipoli (LE) sulla banchina del porto fa bella

mostra uno squalo bianco di 6,20 metri, 20 cm in meno rispetto a

quello cubano mentre, il 3 ottobre 1909, nei pressi di Rovigno

(Istria, allora Impero asburgico) un peschereccio issò a bordo una

bestia di 6,60 metri. Altri animali di dimensioni ragguardevoli sono

stati spesso avvistati nello Stretto di Messina e nelle acque intorno

a Favignana e Marettimo durante la “mattanza dei tonni”. Pare

infatti che l’agitazione dell’acqua, il terrore dei tonni e il

sangue che scorre alla chiusura delle reti siano elementi sufficienti

ad attirare grossi predatori.

I “cagnazzi” di Trieste Il record di squali cacciati nel

Mediterraneo lo deterrebbe Trieste, con significative catture di

Carcharodon carcharias avvenute tra il il 1872 e il 1909. Anche nel

porto Adriatico, infatti, operavano tonnare e i “cagnazzi” (come

usavano chiamarli i pescatori giuliani) facevano capolino nel corso

della caccia al tonno.

L’ ultimo avvistamento di un ‘bianco’ risale al 24 maggio 2018,

a largo al largo all’isola turistica tunisina di Djerba a sud della

Sicilia.. Il video dello squalo catturato, disponibile in rete, è una

suggestiva testimonianza del fascino, dell’imponenza e nel contempo

della fragilità di animali sempre più vittime dell’ignoranza

popolare. E’ bene ricordare come queste creature siano non un

pericolo, bensì una componente essenziale del millenario rapporto tra

i popoli mediterranei e l’elemento marino.