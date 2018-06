TAURIANOVA – L’opposizione taurianovese storce il naso sulla riorganizzazione del mercato settimanale del giovedì. Il consigliere di minoranza Maria Teresa Perri, dalla propria pagina Facebook, ha commentato il nuovo piano predisposto dalla maggioranza: “Le foto cristallizzano in modo inequivocabile i disagi, la disorganizzata dislocazione delle bancarelle, con distanze tra di loro al limite del ridicolo, la confusa disposizione dei vari settori merceologici, il passaggio delle automobili tra la gente. Con questo ed altro i cittadini sono stati costretti a districarsi nel giovedì del mercato settimanale. Nessuno dell’attuale amministrazione comunale a fare selfie e raccogliere gli applausi per questa brillante idea che dovrebbe servire per migliorare la disposizione armoniosa delle bancarelle oltre che garantire una totale sicurezza ai fruitori del mercato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Maria Stella Morabito, ex alleata della coalizione “Taurianova Cambia”: “Non si è voluto prendere esempio da realtà migliori né discuterne prima o ascoltare i consiglieri, quantomeno di maggioranza o quantomeno non tutti quelli di maggioranza, che rappresentano i cittadini che li hanno scelti. Due anni fa il sindaco ha presentato questa soluzione già impacchettata, su cui non si è potuto ragionare, ma solo alzare la mano. E’ stata la prima delibera che non ho votato vedendone sin da allora troppe di criticità”.