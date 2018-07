Sono stati lunghi i tre anni in cui il personale dei Centri per l’Impiego è

stato posto in un limbo a causa del regime transitorio e del vuoto normativo

in cui si è dovuto subire, attraverso una procedura di avvalimento, non solo mancanza

di direttive certe ma anche, in alcuni Centri, a causa della situazione finanziaria

delle province di appartenenza, la mancanza delle retribuzioni spettanti e la carenza

di adeguata attrezzatura strumentale idonea allo svolgimento delle attività funzionali.Ciò

nonostante, i Centri per l’Impiego hanno garantito, sempre al meglio, lo svolgimento

delle attività, con estremi sacrifici, senza far gravare tale situazione di disagio

sull’utenza che si presentava, quotidianamente, negli uffici.

Finalmente tale annosa vicenda si è conclusa, in prima battuta, quando durante la

Giunta Regionale della Calabria, presieduta dal Presidente Mario Oliverio, è stato

disposto il trasferimento nei ruoli della Regione del personale dei Centri per

l’Impiego, con decorrenza dal 1 Luglio 2018 ed in seconda battuta, con la pubblicazione

dei Decreti Dirigenziali per l”immissione giuridica nei ruoli regionale, sempre,

dal 1 Luglio 2018.

Un grazie al Presidente Oliverio ed a tutti gli Assessori della Giunta regionale.

Un plauso particolare al nostro Assessore al lavoro Angela Robbe che, dal suo insediamento

in Giunta, si è dimostrata aperta al dialogo e disponibile a intraprendere con i

cpi, che sono gli unici soggetti deputati a garantire, imparzialmente, i soggetti

svantaggiati calabresi, un proficuo e sinergico lavoro.

Dal 1 luglio i Centri per l’Impiego sono effettivamente istituzioni della Regione

sul territorio ed assieme al Presidente Oliverio ed all’Assessore Robbe si dovrà

lavorare affinché gli stessi diventino Uffici efficaci nel complessivo sistema del

mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. Assieme a lei, Presidente, a lei Assessore

ed al Dipartimento Lavoro riusciremo a lavorare assiduamente in un’ottica collaborativa

affinché le Azioni e le Politiche attive poste in essere dalla regione siano finalizzate

a soddisfare le esigenze dei tanti disoccupati della nostra martoriata Calabria.